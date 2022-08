VILA VELHA | Assistência Social prorroga prazo de edital para serviço de acolhimento

A Prefeitura de Vila Velha prorrogou o prazo do edital do chamamento público nº 004/2022, que tem por objetivo selecionar propostas de parceria entre Organizações da Sociedade Civil – OSCs com o município.

Estão sendo oferecidas 12 vagas para o Serviço de Acolhimento Institucional, para crianças de até seis anos, previsto na Proteção Social Especial de Alta Complexidade especificamente para crianças, de ambos os sexos, inclusive com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

As propostas poderão ser encaminhadas até o dia 01 de setembro. Prorrogação do edital clique AQUI.