​Vila Velha avança em recadastramento imobiliário e sistema de geoprocessamento

5 de abril de 2023

O município de Vila Velha iniciou um importante processo de diagnóstico dos dados do sistema tributário e dados cartográficos, trabalho que será realizado pela Secretaria de Tecnologia e Inovação em conjunto com a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, além das secretarias que utilizarão a ferramenta de Geoprocessamento.

O objetivo é implantar um novo sistema de geoprocessamento com dados atualizados dos imóveis e áreas públicas.

Dentre os produtos que serão entregues estão previstos o recadastramento imobiliário, nova imagem aérea e captação de Imagens 360° das vias urbanas, além de outras entregas para as áreas de Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Meio Ambiente, Saúde e Educação.

Esses recursos irão ajudar a gestão pública a obter uma visão mais detalhada da cidade, facilitando a tomada de decisões em cada secretaria.

A previsão é que em um período de 12 meses, toda a base cartográfica de Vila Velha esteja atualizada, os dados cadastrais tratados e carregados no novo sistema, oferecendo uma ferramenta atualizada e de alta tecnologia que atenderá às necessidades de todos os cidadãos.

Com o avanço do recadastramento imobiliário e sistema de geoprocessamento, a administração municipal estará apta a oferecer um melhor atendimento aos cidadãos, com informações mais precisas sobre a cidade e suas particularidades, possibilitando um planejamento mais eficaz para a gestão pública.

foto Adessandro Reis