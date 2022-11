VILA VELHA | Concurso Guarda Municipal: últimas semanas para se inscrever

today23 de novembro de 2022 remove_red_eye22

As inscrições do concurso da Guarda Municipal de Vila Velha vão até o dia 5 de dezembro. O Edital, lançado no Diário Oficial da PMVV, prevê 60 vagas para entrada imediata e outras 60 vagas para cadastro de reserva.

Para se inscrever e concorrer a uma vaga é preciso ter entre 18 e 35 anos e ensino médio completo. A taxa de inscrição do concurso é R$ 75. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Instituto Consulplan.

O concurso conta com sete etapas: prova objetiva, Entrevista de Heteroidentificação, Investigação Social e Teste de Avaliação Física, Avaliação Psicológica e Exames Médicos, Exame Toxicológico, Avaliação Psicológica para manuseio de arma de fogo e o curso de Formação.

Após todas as fases, o candidato aprovado no número de vagas poderá receber até R$ 3,5 mil para exercer 40 horas semanais.

A prova objetiva será aplicada no dia 8 de janeiro. Ao todo, serão 70 questões que valerão 110 pontos. Serão cobrados os conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação de trânsito, legislação específica da Guarda Municipal de Vila Velha e conhecimentos específicos.