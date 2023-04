Vila Velha conquista mais de R$ 150 mil para o Fundo Municipal de Assistência Social

Uma vitória para Assistência Social de Vila Velha. A Secretaria Municipal de Assistência Social conquistou, por meio de uma seleção de projetos sociais realizada pela 7ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA, a aquisição de equipamentos e material permanente para equipar a Casa de Acolhimento Provisório Feminina, a CAP Feminina.

A assinatura de transferência dos recursos aconteceu na tarde desta segunda-feira (3), em Vitória, na sede do Poder Judiciário, e contou com a presença da secretária de Assistência Social do município, Letícia Goldner, Márcia Barcellos, subsecretária de Assistência Social, Maria Tereza Agostini Pagotti Simões, Coordenadora de Gestão do Trabalho da Gerência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – Gestão SUAS e Kátia Mariano do Nascimento, Gerente de Gestão do Sistema Único de Assistência Social. A equipe recebeu a premiação das mãos do desembargador Luiz Zardini e do juiz Carlos Eduardo Lemos.

Estarão sendo investidos R$ 150.009,81 para aquisição de equipamentos e material permanente para CAP Feminina, como: computadores, ventiladores, televisores, notebook, forno micro-ondas, mesa de refeitório, camas, berços, aparelhos de ar, fogão, sofás, dentre outros.

A CAP Feminina é uma unidade de acolhimento provisório da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que tem como objetivo atender crianças e adolescentes do sexo feminino, melhorando o atendimento e a qualidade dos serviços sócios assistenciais prestados pelo município.

De acordo com Maria Tereza Agostini Pagotti Simões, Coordenadora de Gestão do Trabalho da Gerência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – Gestão SUAS, a VEPEMA, instituição parceira da prefeitura de Vila Velha na ressocialização de apenados, lançou o Edital 001/2022 para seleção de projetos sociais de grande relevância social.

“Para nossa imensa satisfação, o projeto da CAP Feminina foi selecionado e de acordo com o parecer do Serviço Social Judiciário, projeto de relevância na garantia de direitos de crianças e adolescentes que estão sob medidas de proteção judicial por violação de direitos”.

