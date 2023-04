VILA VELHA | Conselho da Criança e do Adolescente abre inscrição para vagas de conselheiros

today6 de abril de 2023 remove_red_eye68

A prefeitura de Vila Velha, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCAVV), publicou no Diário Oficial o edital de abertura de processo de escolha de membros do Conselho Tutelar do município.

Ao todos estão sendo oferecidos 25 vagas, para o cumprimento de mandato de 4 anos, com salário de R$ 1.892,10 mensais. Vale ressaltar que a função de membro do Conselho Tutelar o constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral, não gerando vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal.

As inscrições para se candidatar a uma vaga de conselheiro poderão ser realizadas até o dia 28 de abril de 2023, de 8 às 17h, na Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Luciano das Neves, 348, Prainha (ao lado da Delegacia da Mulher). Informações pelo telefone: (27) 9 9877-8297.

Os interessados em concorrer a uma vaga, deverão ler o edital na íntegra para cumprir as regras e regulamento estabelecidos pelo COMCAVV. Clique aqui e saiba mais.