VILA VELHA: curso sobre bike elétricas tem vagas preenchidas e forma cadastro de reserva

today10 de setembro de 2026 remove_red_eye65

As inscrições para o Curso de Mobilidade Segura, ofertado pela Guarda Municipal de Vila Velha, se encerraram na terça-feira (8). A equipe da Subinspetoria de Educação para o Trânsito vai agora entrar em contato com as pessoas que se inscreveram para as 30 vagas disponíveis. Os excedentes formarão uma lista de cadastro de reserva e serão chamados para as outras turmas do curso.



A primeira turma começa no sábado, dia 19 de setembro, a partir das 8 horas, na altura da cabine de acesso à Estrada da Madalena, em Coqueiral de Itaparica. O curso é destinado a moradores de Vila Velha com idade mínima de 15 anos e terá duração aproximada de duas horas. Adolescentes entre 15 e 17 anos deverão participar obrigatoriamente acompanhados de um responsável legal, que deverá assinar o Termo de Responsabilidade e Autorização para Participação.



Cada participante deverá levar o próprio veículo. No dia do curso, durante o credenciamento, será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e a Nota Fiscal do veículo, que poderá ser apresentada em formato físico ou digital.



Para participar será obrigatório o uso de calçado fechado, vestuário adequado e capacete próprio para ciclista, em bom estado de conservação. A organização recomenda ainda o uso de luvas, joelheiras, cotoveleiras e equipamentos de sinalização refletiva. Antes do início da atividade, os instrutores farão uma inspeção visual preventiva dos equipamentos, verificando itens como pneus, freios, guidão e acelerador. Essa avaliação terá caráter exclusivamente pedagógico.



Durante o treinamento, os participantes receberão orientações práticas sobre controle do veículo, frenagem, aceleração correta, curvas, percepção de riscos urbanos, travessia de cruzamentos e condução em diferentes tipos de piso.



Durante as atividades, serão proibidas condutas como empinar o veículo, disputar velocidade, realizar manobras perigosas e utilizar o celular enquanto estiver conduzindo.