Vila Velha disputa mais um prêmio de transparência fiscal do Tesouro Nacional

today17 de junho de 2026 remove_red_eye88

Após conquistar dois reconhecimentos históricos em 2025 junto à Secretaria do Tesouro Nacional, a Prefeitura de Vila Velha volta a disputar a liderança do Ranking de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal de 2026, entre os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, exceto capitais.

No ano passado, o Município consquitou o primeiro lugar nacional e regional no Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e a certificação de “Nota A+’ em Capacidade de Pagamento (Capag).



O resultado da edição deste ano será divulgado na próxima segunda-feira (22), durante evento em Brasília. A classificação será definida considerando os dados referentes ao exercício de 2025, que foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Finanças, ao Tesouro Nacional. O envio desses dados ocorreu no último mês de maio, quando a Prefeitura de Vila Velha foi credenciada a concorrer novamente ao primeiro lugar do prêmio.



No ano passado, Vila Velha alcançou a nota 99,4 e assumiu a liderança nacional do ranking, consolidando-se entre as administrações municipais mais eficientes e transparentes do país. O desempenho coroou um trabalho iniciado em 2021, no primeiro ano da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, marcado pela modernização dos processos administrativos e pelo aprimoramento da gestão contábil e fiscal.



Evolução

A evolução do município no ranking do Siconfi impressiona. Em 2020, Vila Velha ocupava a 5.445ª posição nacional. Em 2021, saltou para o 932º lugar. No ano seguinte, alcançou a 163ª colocação. Em 2023, chegou ao 18º lugar. E em 2024, assumiu a liderança do ranking nacional, garantindo a conquista do prêmio recebido em 2025.



“Sair da 5.445ª posição em 2020 para o primeiro lugar do Brasil e da Região Sudeste em apenas quatro anos foi um feito histórico. A modernização dos processos administrativos da prefeitura e o aumento da qualidade das informações encaminhadas aos órgãos de controle resultaram em avanços significativos. Isso demonstra que uma gestão inovadora, comprometida com a responsabilidade contábil e fiscal, produz resultados positivos reconhecidos nacionalmente”, destacou o prefeito Arnaldinho Borgo.



O ranking é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional a partir dos dados enviados pelos municípios ao Siconfi. Entre os critérios avaliados estão a consistência, a integridade, a fidedignidade e a confiabilidade das informações contábeis e fiscais que subsidiam a elaboração do Balanço do Setor Público Nacional.



Credibilidade

Além de evidenciar eficiência administrativa e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos, o município fortalece sua credibilidade institucional junto aos órgãos de controle, investidores e instituições financeiras. Isso amplia a capacidade de Vila Velha para captar recursos, firmar parcerias e planejar novos investimentos de forma sustentável.



Para a secretária municipal de Finanças, Adinalva Prates, os resultados revelam a maturidade alcançada pela gestão fiscal de Vila Velha nos últimos anos.



“Trabalhamos continuamente para assegurar informações precisas, confiáveis e em conformidade com as exigências dos órgãos de controle. A transparência é um valor fundamental da nossa administração e um instrumento essencial para fortalecer a confiança da sociedade na gestão pública”, ressaltou.