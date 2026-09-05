Vila Velha é a única do Estado a compor colegiado nacional sobre controle interno

today4 de setembro de 2026 remove_red_eye31

Vila Velha amplia a participação nos espaços nacionais de discussão, cooperação e desenvolvimento de boas práticas voltadas ao fortalecimento do controle interno. A Secretaria de Controle e Transparência da Prefeitura de Vila Velha (Semcont), além de já compor a Câmara Técnica 01 de Integridade desde 2025, agora também passa a integrar a Câmara Técnica 02 de Auditoria e IA-CM do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).



O município canela-verde foi o único do Espírito Santo a ser selecionado para compor a Câmara Técnica 02. O resultado final foi divulgado pelo Conaci no dia 31 de agosto. A Câmara Técnica é um colegiado estratégico do Conaci focado no fortalecimento, na padronização e no avanço das controladorias e unidades de auditoria interna por meio do modelo internacional IA-CM (Internal Audit Capability Model)



Com o resultado, a Semcont passa a integrar as discussões no âmbito das câmaras técnicas, reforçando o protagonismo de Vila Velha, no que se refere às discussões nacionais sobre transparência, integridade, auditoria, inovação e aprimoramento da gestão pública.



As câmaras técnicas são espaços de cooperação entre os membros do Conaci e atuam na elaboração de estudos, referenciais técnicos, diagnósticos e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento e o fortalecimento dos órgãos de controle interno em todo o país.



“Estamos orgulhosos de fazer parte de mais uma câmara técnica do Conaci. O resultado da seleção representa o coroamento do trabalho desenvolvido pela nossa equipe na busca pelo aprimoramento das boas práticas de auditoria e controle interno”, comemorou a secretária de Controle e Transparência, Adriana Peixoto Miguel.

POR VANDIQUE MAGALHÃES