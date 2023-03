Vila Velha é exemplo para o Brasil no uso de tecnologia a serviço da sociedade

Vila Velha foi uma das primeiras cidades brasileiras a utilizar o Sistema Integrado de Gestão e Gerenciamento do Governo, que possibilita aos prefeitos e secretários acompanharem em tempo real o andamento de cada projeto. Devido a este ineditismo, o prefeito Arnaldinho Borgo atendeu ao convite da Fundação Republicana Brasileira (FRB) e foi a Brasília, na última segunda-feira (27), para apresentar o município como um “case de sucesso”, durante o Simpósio “FRB, Governo Digital e Municipalidade”.

O evento, de nível nacional, cumpriu o objetivo de discutir soluções digitais para a administração pública, com base na Lei do Governo Digital. No encontro, também foram apresentados diversos “cases de sucesso” envolvendo o uso da tecnologia a serviço da sociedade, com benefícios para os governantes e os cidadãos.

“Em Vila Velha, cada secretaria possui um painel visual com informações em tempo real, tanto para a gestão quanto para a tomada de decisões dos secretários. Todos os dados disponibilizados pelo sistema são consolidados e podem ser acessados instantaneamente e exibidos em um grande painel instalado no meu gabinete, permitindo assim uma gestão integrada e eficiente”, afirmou o prefeito Arnaldinho Borgo.

Troca de experiências

Importantes figuras da política brasileira participaram do simpósio da FRB e prestigiaram a exposição do prefeito de Vila Velha, tais como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (SP) – que também é presidente Nacional do Republicanos –, além de prefeitos e vereadores de todo o Brasil.

“Foi um ótimo momento para a troca de experiências e o fomento à modernização da administração pública, e uma excelente oportunidade para apresentar aos participantes os resultados da revolução digital que promovemos no munícipio de Vila Velha, a partir de 2021. Com esta iniciativa, conseguimos sair do sistema analógico – que priorizava o papel e a burocracia – e implementar uma gestão completamente conectada”, disse Arnaldinho.

Segundo ele, em Vila Velha, toda essa inovação pode ser utilizada pela população por meio de portais de transparência, do uso de QR Codes e de aplicativos de acompanhamento da gestão e, ainda, por canais de relacionamento que funcionam 24h. “Em nossa cidade, o futuro já começou”, finalizou o prefeito.

