​Vila Velha é Selo Ouro em Transparência Pública

today5 de março de 2023 remove_red_eye54

A prefeitura de Vila Velha recebeu, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Selo Ouro de Transparência por alcançar o aproveitamento de 91,82% na Avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) realizada pelo Tribunal de Conta do Estado do Espírito Santo (TCEES) em 2022.

O levantamento observou 130 itens de controle contendo informações sobre licitações, diárias, recursos humanos, transparência e gestão fiscal e dados sobre as atividades realizadas pelos Poderes e órgãos avaliados.

O PNTP é realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) com o apoio do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), do IRB e do Tribunal de Contas do Mato Grosso (TCE-MT).

“Para receber a certificação, a gestão municipal trabalhou para aprimorar a disponibilização de informações de interesse social no site oficial e no portal da transparência, bem como a atualização das prestações de contas que estavam pendentes e cumprir todos os prazos legais”, informou o secretário de Controle e Transparência, Otávio Postay.

Transparência Capixaba

Vila Velha ainda está posicionada na primeira colocação entre as cidades da Grande Vitória e na segunda colocação estadual no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), com aproveitamento de 95,73 e nível “ótimo”, conforme avaliação dos municípios no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública de 2022. A avaliação foi aplicada pela instituição Transparência Capixaba, com base na metodologia da instituição Transparência Internacional Brasil.

foto Letícia Siqueira