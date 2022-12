Vila Velha é uma das melhores cidades do Sudeste para investir, viver e visitar

23 de dezembro de 2022

Vila Velha aparece em 11º lugar no quesito melhor cidade para se viver na Região Sudeste. O levantamento é da Bloom Consulting, empresa global especializada em Nation e City Branding e Placemaking, criadora do “Brasil City Brand Ranking©”, estudo inédito que avalia as 100 cidades mais populosas do Brasil. É um primeiro estudo no país que apresenta o desempenho de marca dos municípios através de uma análise de dados quantitativos, estatísticos e digitais, conduzida a partir de metodologia própria e inovadora.

Vila Velha ainda aparece na 39ª posição nacional, quando se avaliam os três requisitos da pesquisa: melhor cidade para investir, viver e visitar. Uma colocação melhor do que algumas capitais, como Cuiabá, e cidades turísticas, como Petrópolis, região serrana do Rio, Olinda e Campina Grande, no Nordeste.

Na Região Sudeste, a cidade canela-verde ainda aparece na 18ª colocação das cidades mais marcadas nas redes sociais, com hashtags que remetem à cidade.

O algoritmo usado pela pesquisa, com metodologia própria da consultoria, foi aplicado em relação aos 100 municípios brasileiros mais populosos, a partir de 85 mil combinações de palavras-chave, resultando, portanto, em 8,5 milhões de pesquisas.

De acordo com levantamentos realizados pelo Google1, The Economist2 e em diversos estudos da Bloom Consulting, o primeiro ponto de inspiração para viajar, investir ou procurar um novo local para trabalhar ou estudar passa pela realização de pesquisas online nos motores de busca, motivo pelo qual é essencial conseguir captar este interesse proativo nos municípios, por parte dos seus principais públicos-alvo.

foto Everton Thiago