VILA VELHA | Equipe do Procon se aperfeiçoa para atuar em casos de planos de saúde

today2 de junho de 2026 remove_red_eye78

Os profissionais que trabalham no Procon de Vila Velha receberam capacitação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com foco nos planos de saúde. O ponto principal da agenda foi um debate sobre os principais desafios enfrentados pelos usuários de planos, com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento e a proteção dos consumidores vila-velhenses.



Durante a capacitação, foram abordados temas fundamentais como “cobertura assistencial”, “reajuste de mensalidades”, “prazos de atendimento”, “portabilidade de carências”, “suspensão e rescisão contratual”, além do funcionamento da “Notificação de Intermediação Preliminar (NIP)” e dos canais oficiais de reclamação da ANS.



O encontro aconteceu no Auditório do Boulevard Shopping, no dia 29 de maio, reunindo servidores, especialistas e participantes de diversas instituições para um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da defesa do consumidor. A ação faz pare do programa “ANS COM VOCÊ 2026”.



“Conhecimento técnico e atualização permanente são essenciais para garantir um atendimento mais eficiente, humanizado e alinhado à legislação consumerista. A iniciativa da ANS reforça a importância da integração entre os órgãos de proteção, assegurando mais transparência, equilíbrio e respeito nas relações de consumo na área da saúde suplementar”, avaliou Moisés Penha, superintendente do Procon Vila Velha.