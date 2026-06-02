VILA VELHA | Equipe do Procon se aperfeiçoa para atuar em casos de planos de saúde
Os profissionais que trabalham no Procon de Vila Velha receberam capacitação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com foco nos planos de saúde. O ponto principal da agenda foi um debate sobre os principais desafios enfrentados pelos usuários de planos, com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento e a proteção dos consumidores vila-velhenses.
Durante a capacitação, foram abordados temas fundamentais como “cobertura assistencial”, “reajuste de mensalidades”, “prazos de atendimento”, “portabilidade de carências”, “suspensão e rescisão contratual”, além do funcionamento da “Notificação de Intermediação Preliminar (NIP)” e dos canais oficiais de reclamação da ANS.
O encontro aconteceu no Auditório do Boulevard Shopping, no dia 29 de maio, reunindo servidores, especialistas e participantes de diversas instituições para um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da defesa do consumidor. A ação faz pare do programa “ANS COM VOCÊ 2026”.
“Conhecimento técnico e atualização permanente são essenciais para garantir um atendimento mais eficiente, humanizado e alinhado à legislação consumerista. A iniciativa da ANS reforça a importância da integração entre os órgãos de proteção, assegurando mais transparência, equilíbrio e respeito nas relações de consumo na área da saúde suplementar”, avaliou Moisés Penha, superintendente do Procon Vila Velha.