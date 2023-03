VILA VELHA | Espetáculo itinerante leva teatro, circo e recreação para Prainha

Nesta terça (28) e quarta (29), o palco móvel do Abaré In Concert – Emcena Brasil chega à Vila Velha, trazendo apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos de circo e mamulengo (fantoche típico de Pernambuco, que é patrimônio imaterial brasileiro).

As atrações vão acontecer das 16h às 21h, com entrada gratuita, no Parque da Prainha, em um contêiner adaptado em palco, que conta com o talento de uma equipe de 30 artistas e técnicos.

De Itanhaem, São Paulo, em 16 anos, a iniciativa já passou por aproximadamente 600 cidades do país e foi assistida por mais de 2,5 milhões de pessoas.

Na atual turnê, já passaram por cinco cidades de Minas Gerais (Nova União, Aimorés, Ipoema, Itabira e Antônio Dias). No Espírito Santo, já passaram por Baixo Guandu, João Neiva e Viana, encerrando por Vila Velha, onde estarão pela primeira vez.

O Abaré In Concert – Emcena Brasil é realizado pelo Emcena Brasil Produções, com apoio da prefeitura de Vila Velha.

Programação:

Terça (28)

16h – A Fanfarra do Boi Bumbá – Teatro para crianças.

17h – Atividades recreativas.

18h – As Pelejas de Benedito com Boi Surubim na Fazenda do Coronel Libório – Teatro de mamulengo.

19h – Cine Curta Brasil.

20h – Solagasta – circo.

Quarta (29)

16h – Antes que o Galo Cante – teatro para crianças.

17h – Atividades recreativas.

18h – Amigos da Natureza – Contação de histórias.

19h – Convidado local.

20h – Ariano: O Cavaleiro Sertanejo – Teatro para adultos.

Serviço

Abaré In Concert – Emcena Brasil

Data: terça (28) e quarta (29), 16 às 21h.

Local: Parque da Prainha, Vila Velha.

Entrada: gratuita.