Vila Velha fará parceria com melhor escola de negócios da América Latina

10 de maio de 2023

Desburocratizar e agilizar, em todas as áreas que envolvam o setor produtivo, o rito de aprovação de projetos de obras e de licenças ambientais, entre outros documentos, para otimizar o tempo de autorização para a instalação e funcionamento de novos empreendimentos em Vila Velha. Estes são os objetivos do programa Vila Velha Ágil, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que envolve consultoria especializada para a elaboração de um diagnóstico e identificação das principais “dores legais e processuais” da classe empresarial do município, visando o registro de novas empresas, sobretudo aquelas voltadas para atividades de alta complexidade.

“Estamos trabalhando para consolidar esta parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC) – considerada a melhor escola de negócios da América Latina e uma das 10 melhores do mundo. A classe empresarial precisa ser ouvida de forma a fortalecer sua integração com o setor público e a fomentar o desenvolvimento sustentável de Vila Velha”, afirma o prefeito Arnaldinho Borgo.

Segundo o prefeito, a consultoria da FDC vai melhorar o credenciamento e o treinamento de servidores municipais e, ainda, o acompanhamento do fluxo interno de tramitação de processos, eliminando gargalos e obstáculos administrativos e burocráticos que possam dificultar a captação e abertura de novos empreendimentos na cidade.

“A Fundação Dom Cabral está presente no mercado há quase meio século. Só no Espírito Santo, são mais de 25 anos de atuação, atendendo a várias empresas de grande porte e também se apresentando como grande parceira do setor público, a exemplo dos serviços de referência prestados ao Tribunal de Contas do Estado e ao Bandes. O que queremos é facilitar a vida de quem quer empreender e gerar emprego e renda. Estamos fazendo a nossa parte e esperamos continuar na vanguarda do desenvolvimento sustentável dos municípios capixabas”, salientou Arnaldinho.

Modus operandi

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, acredita que a Fundação Dom Cabral entrará no fluxo administrativo do município para conhecer os entraves e elaborar uma espécie de ‘Raio-X’ de toda a cadeia produtiva local – bem como de todas as fases das atividades econômicas.

“De um lado, temos um amplo movimento de integração promovido pelo programa Simplifica ES e uma outra frente importante, que inclui o diagnóstico sobre o fluxo interno de procedimentos da PMVV e medidas para superar os gargalos existentes. Com isso, vamos propor alternativas para simplificar e agilizar ainda mais o rito burocrático, para atrair cada vez mais empresas para Vila Velha”, destacou Colodetti.

FDC

A Fundação Dom Cabral (FDC) é uma escola de negócios que oferece o que há de mais inovador em soluções educacionais nacionais e internacionais, sustentadas por alianças estratégicas e acordos de cooperação com renomadas instituições na Europa, Estados Unidos, China, Índia, Rússia e América Latina. Essa rede de escolas permite o acesso a modernas ferramentas de gestão de negócios, troca de experiências e a geração conjunta de conhecimento.

A filosofia da fundação é trabalhar com o cliente e não apenas para ele, além de respeitar a identidade das organizações, a peculiaridade dos segmentos em que atuam e a dinâmica dos mercados aonde estão presentes. A FDC se tornou referência internacional por contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação e da capacitação.

A instituição recebe anualmente, em seus programas, uma média de 27 mil executivos. Todo este conhecimento de valor gerado pela FDC tem relevância estratégica para as organizações e para a sociedade, podendo ser convertido em negócios sustentáveis e bem-sucedidos.

