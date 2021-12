Vila Velha foi a cidade que mais gerou emprego em outubro

Vila Velha ficou no topo da lista dos municípios que mais geraram emprego em outubro de 2021. Ao todo foram 918 postos de trabalho nas mais variadas áreas, como setores do comércio e de serviços.



De janeiro a outubro deste ano, foram mais de quatro mil vagas de emprego. As informações são do Novo Caged, referentes à movimentação do mercado de trabalho formal no Espírito Santo.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, esse aumento nos postos de trabalho no município de Vila Velha só foi possível por causa do trabalho em transformar Vila Velha no melhor ambiente de negócios: “Desde o início da gestão, os trabalhos estão voltados para transformar o município em uma cidade empreendedora. Todas a ações e projetos visam isso. O objetivo é trazer o empresariado e os investidores para o município e com isso gera mais emprego e renda”.

Procura emprego?

O Sine de Vila Velha oferece diariamente oportunidades para aqueles que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho. São vagas nas mais diversas áreas, que podem ser conferidas clicando aqui.



Para concorrer a uma das vagas, é preciso comparecer ao SINE de Vila Velha, localizado no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica.