Vila Velha foi a única cidade da Grande Vitória onde não houve ataques a ônibus

today26 de agosto de 2025 remove_red_eye45

Vila Velha foi a única cidade da Grande Vitória onde não houve depredações e ataques a ônibus do transporte coletivo, por parte de bandidos ligados a facções criminosas que disputam pontos de tráfico de drogas em bairros de Vitória, Serra e Cariacica.

Com operações táticas integradas e ostensivas, nas áreas mais críticas do município – onde já ocorreram confrontos violentos entre membros do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) –, a Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar intensificaram ações de patrulhamento e saturação, conseguindo evitar ataques a ônibus e conter o avanço da criminalidade.

Onda de ataques

A onda de ataques a ônibus de Vitória, Serra e Cariacica foi desencadeada nesta segunda-feira (25), em regiões dominadas por traficantes que ainda impõem terror e medo a moradores e comerciantes. Ao todo, cinco veículos já foram alvejados.

Em Vitória, um ônibus foi incendiado na área do Bairro da Penha e mais dois foram apedrejados e depredados, sendo um na Avenida Vitória e outro, na Avenida Marechal Campos.

Na Serra, um ônibus que circulava na Rodovia do Contorno, perto do Bairro André Carloni, também foi incendiado. E em Cariacica – na comunidade rural de Roda D’água –, os bandidos atearam fogo em outro veículo.

De acordo com as investigações, esses atos criminosos foram cometidos como retaliação pela morte de David Pereira de Jesus, de 21 anos, durante uma troca de tiros com policiais militares, no Bairro da Penha, em Vitória.

Unindo forças contra o crime

Em Vila Velha, com o emprego de um número maior de efetivo e de viaturas da Guarda Municipal e Polícia Militar – para prevenir e reprimir a criminalidade em regiões mais vulneráveis –, os espaços públicos da cidade vêm sendo continuamente monitorados.

As ações conjuntas realizadas por grupamentos da GMVV e da PM aumentam a presença policial em áreas estratégicas, fortalecem a segurança nas ruas e inibem a ação dos bandidos nas comunidades. Para a população, essa união de forças tem feito toda a diferença.

“Enquanto outras cidades sofreram com a ação de criminosos, Vila Velha demonstrou que a união de forças funciona, pois as equipes de segurança estão trabalhando com inteligência, estratégia e presença firme nas ruas, garantindo a segurança da população e evitando ataques aos ônibus do município”, afirma o comerciante Josenir Alves da Silva, de 62 anos, morador do Bairro Santa Rita.

Para a dona de casa Idalina Souza, aposentada, de 75 anos, moradora da região de Ulisses Guimarães, o trabalho integrado entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar mostrou resultado concreto: “Nenhum ônibus foi depredado em Vila Velha, graças a Deus e a esse trabalho de patrulhamento que está sendo feito nas comunidades”.

foto divulgação/PMVV