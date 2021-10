VILA VELHA | Início da expansão das obras de pavimentação da ES-388 é autorizado

O Governo do Estado autorizou, nesta sexta-feira (29), o início da expansão das obras de pavimentação da Rodovia ES-388, em Vila Velha. Será contemplado o trecho que vai do entroncamento da ES-060 na Barra do Jucu até o bairro Santa Paula II, com extensão total de 5,2 quilômetros. As obras serão realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), que também é responsável pelas obras na ES-388 no trecho entre Xuri, em Vila Velha, e a BR-101, na localidade de Amarelos, em Guarapari.



Entre os serviços que serão executados estão: terraplanagem, drenagem, remoção e recuperação do pavimento existente e implantação de faixa multiuso, calçadas e paradas de ônibus com abrigos de passageiros. Ao todo, serão investidos R$ 19 milhões nas intervenções e o prazo de execução dos serviços é de 540 dias.



O governador do Estado, Renato Casagrande, destacou a alegria de levar mais investimentos para o município canela-verde, em especial, na Região V. “É a quinta vez que estamos aqui neste ano. Desde meu mandato passado, fizemos diversos investimentos em infraestrutura urbana e essa região necessita dessa atenção. Estamos fazendo o maior investimento da história de Vila Velha neste momento. Agora dando ordem de serviço para completar essa rodovia. Trabalhando forte no presente e pensando no futuro. Com infraestrutura urbana, você atrai investimentos e gera oportunidades e renda aos moradores, trazendo desenvolvimento para essa região”, afirmou.



Casagrande lembrou ainda que o Estado também está investindo nas áreas de segurança pública e proteção social. “Dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que busca trabalhar o combate ao crime não somente com força policial, mas também com trabalho social, fizemos recentemente uma entrega importante para a região. Montamos o Centro de Referência da Juventude, que está sendo um sucesso”, pontuou.



O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, destacou a importância desses investimentos na transformação econômica da Região V. “O senhor está fazendo sua parte para trazer esse desenvolvimento e a prefeitura também está fazendo sua parte. Vamos licitar semana que vem a Avenida Linhares. Essa região será a mais desenvolvida economicamente de Vila Velha, pois nós, em parceria com o Governo do Estado, estamos realizando obras estruturantes. É hora de somar esforços para que Vila Velha se torne a cidade mais desenvolvida desse Estado”, disse.



Em relação às obras de pavimentação da ES-388, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto Coura, explicou que são dois trechos em andamento. “O segmento rural já está bem encaminhado e hoje estamos dando ordem de início no trecho urbano. Essa rodovia é uma importante ligação entre os municípios da Grande Vitória e com certeza vai fazer a diferença na vida da população que trafega pela via”, afirmou.