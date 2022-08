VILA VELHA | Inscrições para 2ª Oficina de planejamento do Projeto Orla vão até dia 25

today16 de agosto de 2022 remove_red_eye25

Ainda dá tempo de participar da 2ª Etapa da Oficina de Planejamento Participativo para elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla de Vila Velha. Os interessados em participar do evento poderão se inscrever pelo site da prefeitura, até o próximo dia 25 de agosto.

O planejamento participativo, assim como outras formas de consulta pública, está sendo desenvolvido em duas etapas: a primeira fase foi realizada entre os dias 18 e 22 de julho e a segunda etapa será realizada de 30 de agosto a 2 de setembro, no auditório da Faculdade Novo Milênio, bairro Coqueiral de Itaparica.

O Projeto Orla é um programa do Governo Federal, implementado em parceria com Estado e Município, com o objetivo de viabilizar o ordenamento e a utilização sustentável dos espaços da orla costeira. O programa está estruturado entre os três níveis de governo e a sociedade civil e se concretiza com a elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla e no compartilhamento da gestão dos espaços de domínio da União.

O Projeto Orla busca garantir o acesso às praias e aos bens de uso comum da população, por meio de planejamento e gestão participativa, além de traçar ações e estratégias com diretrizes para a gestão urbana.

A definição do Plano de Gestão Integrada do Projeto Orla se concretiza a partir da realização de um diagnóstico preliminar e a promoção de oficinas locais de planejamento e consultas públicas por equipes do governo federal, com a participação de gestores municipais e representantes de instituições e organizações da sociedade civil.

Clique AQUI para acessar a ficha de inscrição.

foto Antonio Carlos/PMVV