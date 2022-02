VILA VELHA | Lotes do leilão da Prefeitura Municipal podem ser visitados

Os lotes do primeiro Leilão Público de 2022 da Prefeitura de Vila Velha poderão ser visitados a partir desta quinta-feira (03), das 09h às 17h, nos locais onde se encontram. As visitas poderão acontecer nos dias 03, 04, 07, 08 e 09. Para a visitação, é preciso agendamento prévio, realizado pelo telefone 3149-7314 ou e-mail [email protected]

“Em virtude da pandemia do COVID-19, a Comissão de Avaliação e Bens Patrimoniais, seguindo todas as orientações dos Órgãos de Saúde, agendará com antecedência e com número reduzido de pessoas em cada horário de visitação. Além disso, o acesso ao local dos lotes somente será permitido com o uso de máscara e distanciamento social”, explicou o Preposto Municipal, Anderson Silveira.

O leilão acontecerá no dia 10 de fevereiro, às 14h, no formato on-line clicando aqui. Serão leiloados bens móveis inservíveis, sucatas e veículos, conforme o Edital publicado no dia 18 de janeiro deste ano.

“Com o leilão, esperamos arrecadar um valor próximo a R$ 70 mil, que serão revertidos em serviços e ações em prol da população vilavelhense, além de gerar economia com combustível, manutenção, armazenamento e outros custos”, afirmou o secretário municipal de Administração, Rodrigo Magnago.

Os interessados em participar do leilão deverão estar com cadastro regular junto à empresa GDL – Gestão, Consultoria e Representações Ltda, com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.