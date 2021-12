VILA VELHA | Praia Legal retoma atividades nesta segunda (13)

A partir desta segunda (13) o Praia Legal retorna com as suas atividades. O projeto tem como objetivo a inclusão social das pessoas com mobilidade reduzida, por meio da acessibilidade às praias.

Serão realizados aproximadamente 50 atendimentos por dia, por 10 guarda-vidas e três auxiliares. A iniciativa conta com três cadeiras de rodas flutuadoras.

O Praia Legal vai funcionar, inicialmente, toda segunda, quarta e sexta, das 8 às 14h, de forma gratuita. As inscrições dos usuários serão realizadas no local.



O projeto está situado no trecho da Praia da Costa conhecido como Curva da Sereia (próximo ao Clube Libanês), em razão da tipologia da área, caracterizada por uma formação rochosa que mantém o mar calmo e com poucas ondas, além uma faixa de areia que propicia atividades esportivas e de lazer.



Readequações

Para qualificar ainda mais a recepção das pessoas com deficiência, o ponto de ônibus que atende a área foi realocado e recebeu abrigo adaptado.



“Antes, o usuário acessava ou descia do coletivo em um trecho de calçada curto e sem abrigo. Ainda atravessava por uma área de estacionamento. No novo ponto, o acesso é direto no calçadão, com sombra e assento”, pontua o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior.



Os guarda-corpos do calçadão foram revitalizados e a base do Praia Legal – cujas atividades foram suspensas desde o início da pandemia -, recebeu nova cobertura, revestimento do piso, equipamentos e sinalização.



De acordo com o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz, “essas intervenções criaram condições para que todos os cidadãos possam usufruir de lazer e convívio social de maneira equitativa em Vila Velha”.