VILA VELHA | Prefeito assina PL que concede 44,5% de aumento a Conselheiros Tutelares

29 de maio de 2023

Tão logo saiu da XV Conferência Municipal de Assistência Social – que aconteceu nesta segunda-feira (29), no espaço da Faculdade Novo Milênio –, o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo se dirigiu ao seu gabinete e assinou, prontamente, Projeto de Lei de sua iniciativa que concede 44,5% de aumento salarial aos 25 conselheiros tutelares do município.

De acordo com o projeto, os salários dos conselheiros passarão de R$ 1.800 para R$ 2.600 ao mês. “Além deste reajuste nos vencimentos mensais, a remuneração a que os conselheiros tutelares de Vila Velha têm direito inclui, também, auxílio-alimentação no valor de R$ 450 por mês e mais um adicional pelos quatro plantões mensais que cada conselheiro realiza”, explicou Arnaldinho.

O prefeito informou, ainda, que o projeto – já assinado – já foi enviado à Câmara Municipal, com pedido de votação em regime de urgência. O objetivo é que a matéria seja aprovada ainda na sessão legislativa desta segunda-feira e reencaminhada de volta ao Executivo, para fins de sanção.

“Os conselheiros tutelares são guardiões incansáveis dos direitos infanto-juvenis. Com muita dedicação e amor, eles acolhem, protegem, orientam e escutam a dor dos nossos pequenos e vulneráveis cidadãos. São valorosos heróis anônimos, cujas vozes ecoam em defesa das crianças mais indefesas, representando um diferencial decisivo no combate à violência doméstica e aos maus tratos envolvendo crianças e adolescentes. Por isso, os conselheiros tutelares merecem todo o nosso reconhecimento e valorização”, comentou o prefeito, que já atuou como secretário de Assistência Social de Vila Velha e conhece bem a importância do trabalho dos conselheiros tutelares.