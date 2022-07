VILA VELHA | Procon orienta consumidores sobre o golpe dos boletos falsos

No Brasil são emitidos mais de seis bilhões de boletos por ano, conforme os dados da Federação Brasileira de Bancos. E com essa quantidade de boletos emitidos, o golpe dos boletos falsos é uma aposta do criminosos para atingir os consumidores desatentos.

Você já ouviu sobre o “golpe do boleto falso”? Muitas pessoas têm caído nesse golpe. Isso acontece quando uma pessoa é induzida ao erro e quita sua dívida com um boleto que não foi originado pela loja ou banco em questão, acreditando fielmente ter pago a dívida pendente.

Com os dados, os bandidos emitem um boleto semelhante ao verdadeiro. Normalmente enviam por e-mail ou celular para o consumidor. Por isso é importante nunca clicar em link ou arquivos recebidos por esses canais.

Segundo o superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves, esse golpe está sendo cada vez mais comum: “O golpe do boleto falso está cada vez mais comum. Já recebemos vários casos aqui no Procon de Vila Velha. Por isso, é importante o consumidor redobrar a atenção ao efetuar o pagamento de uma compra”, esclarece.

Mas como saber se o boleto é ou não falso? Diante desta indagação, o Procon de Vila Velha orienta aos consumidores.

1. Confira os dados do beneficiário

Todos os boletos precisam ser registrados antes de serem emitidos. Os bancos inserem as informações como CPF ou CNPJ do emissor e do pagador, data de vencimento e valor. No momento do pagamento, serão mostrados os dados do beneficiário.

2. Confira os dados do banco emissor

Confira se as informações são verdadeiras e escritas de forma correta, também fique atento com as informações de data de vencimento, nome do beneficiário e o CNPJ. Não existe crime perfeito e golpistas também cometem pequenos deslizes na hora de criar os boletos adulterados. O mais comum deles é colocar uma logo diferente da instituição financeira que emitiu o título. Confira se os três primeiros números do código de barra correspondem ao código do banco que aparece na interface do boleto. Veja a lista com o código dos principais bancos que operam no Brasil: portal.febraban.org.br/associados

3. Desconfie do código de barras falhando

Desconfie se o código de barras estiver com falhas que apresentem espaços excessivos entre as barras ou qualquer outra alteração grosseira que não permita o reconhecimento pela leitora e o obrigue a digitar o número.

4. Valor

O valor total do boleto sempre aparece no final do código de barras e também no espaço chamado “valor do documento”. Se esses valores estão divergentes, fique atento. Outro ponto de atenção é se o valor da cobrança está diferente do acordado ou diferente no caso de cobranças fixas.

5. Emissão

Não clique em boletos enviados por e-mail, SMS ou WhatsApp, caso isso não tenha sido acordado previamente. Sempre imprima o boleto no site em que a compra foi efetuada ou pelo aplicativo do banco.

Foi vítima: o que fazer?

Ao reconhecer que caiu no golpe, é preciso registrar o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. Além disso, é fundamental guardar as informações que comprovam a aplicação do golpe.

Serviço

Em caso de dúvidas, o consumidor poderá entrar em contato com o Procon de Vila Velha pelo telefone (27) 3388-4139 ou pelo e-mail: [email protected] O Procon de Vila Velha funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping, em Itaparica.