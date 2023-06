Vila Velha realiza mais de 600 exames de ultrassonografia neste sábado (17)

Empenhada em zerar as filas de espera por consultas, exames e cirurgias, a Secretaria de Saúde de Vila Velha realiza neste sábado (17) um mutirão de ultrassonografia do abdômen total. Serão realizadas cerca de 600 ultrassonografias de abdômem, em pacientes previamente solicitados, que aguardavam a realização do exame. Só nos últimos três meses, 4 mil atendimentos foram antecipados, entre exames de imagens, consultas médicas e odontológicas, mamografias e cirurgias de cataratas.

Os usuários, que fazem acompanhamento nas Unidades de Saúde da região 3 e 4, tiveram seus exames agendados depois de atendimento em Vila Garrido, Dom João, Santa Rita, Paul, Vila Batista, Ataíde, São Torquato, Vale Encantado e Jardim Marilândia e serão encaminhados para o município de Vitória, onde está localizada a empresa prestadora de serviço de imagem, contratada pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Escolhemos as regiões 3 e 4 pela proximidade com a capital, assim o deslocamento para realização do exame não é um impeditivo”, afirma Jesselaine Cristina Soares Rocha, gerente de Regulação de Vila Velha.

O mutirão do ultrassom, idealizado pelo setor de Regulação da Secretaria de Saúde, visa oportunizar atendimento aos pacientes da fila que já tiveram seus pedidos solicitados no sistema e aguardavam marcação. O setor, responsável pela marcação de consultas, identifica pacientes que aguardam a realização de exames e entra em contato para avisar da possibilidade de antecipar o exame.

Ações como essa são marcadas aos sábados para ampliar o acesso da população aos exames de imagem e contemplar aqueles que não podem participar das ações da secretaria nos dias de semana, tendo os sábados como única opção.

Para Cátia Lisboa, secretária de Saúde de Vila Velha, o planejamento de ações como essas passa por uma fase de análise integrativa da demanda do município: “É preciso olhar para a demanda, entender quais razões estão impactando na espera do usuário e otimizar aplicações de recursos de forma estratégica, para alcançar nosso objetivo que é zerar a fila de espera em todos os serviços de saúde ofertados por Vila Velha”.

Serviço

Exames de imagem

Data: 17/06

Horário: 7h às 16h

Endereço: Marechal Campos, nº 526, bairro Consolação, Vitória – ES