Vila Velha recebe selo ouro em Transparência Pública da Atricon

today28 de maio de 2023 remove_red_eye71

A prefeitura de Vila Velha recebeu da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) o Selo Ouro de Transparência, durante evento de lançamento do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023, realizado na sexta (26), no auditório da prefeitura.

O selo foi entregue ao município por alcançar o aproveitamento de 91,82% na Avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) em 2022.

O levantamento observou 130 itens de controle, contendo informações sobre licitações, diárias, recursos humanos, transparência e gestão fiscal e dados sobre as atividades realizadas pelos Poderes e órgãos avaliados.

O PNTP é realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) com o apoio do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), do IRB e do Tribunal de Contas do Mato Grosso (TCE-MT).

Durante o evento, o prefeito Arnaldinho Borgo lembrou do salto em transparência pública que o município conquistou nos últimos anos: “Quando assumimos a gestão, Vila Velha estava em 23º no ranking, uma colocação muito abaixo da nossa meta. Hoje estamos em 1º lugar na Grande Vitória, mas buscamos atingir a primeira colocação em transparência do Brasil”, destacou.

O secretário de Controle e Transparência, Otávio Postay, lembrou que o resultado positivo é fruto da atenção que é dada ao reconhecimento e ao olhar do gestor: “A transparência aqui é pauta de governo. Não tem uma reunião de secretariado onde não somos cobrados. A transparência aqui é coisa séria e está em primeiro lugar”, finalizou.

Transparência Capixaba

Vila Velha ainda está posicionada na primeira colocação entre as cidades da Grande Vitória e na segunda colocação estadual no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), com aproveitamento de 95,73 e nível “ótimo”, conforme avaliação dos municípios no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública de 2022. A avaliação foi aplicada pela instituição Transparência Capixaba, com base na metodologia da instituição Transparência Internacional Brasil.

foto Adessandro Reis