Vila Velha receberá hospital de R$ 1 bilhão em bairro planejado

today1 de fevereiro de 2024 remove_red_eye82

O hospital, cujas obras começam em 2027, será localizado no primeiro bairro planejado de Vila Velha, o “Costa Nova”, que está sendo construído pelo grupo Opportunity

Na manhã desta quinta-feira (1º), representantes da Universidade de Vila Velha (UVV) formalizaram uma aliança histórica com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, consolidando assim a construção de um complexo hospitalar no bairro Costa Nova, em Vila Velha. O acordo, selado em São Paulo, representa um investimento robusto de aproximadamente R$ 1 bilhão. As obras estão previstas para começarem em 2027.

O Hospital Costa Nova, com uma área de 43 mil m², contará inicialmente com 120 leitos, podendo expandir para até 150. Além disso, ao lado do hospital serão erguidas duas torres de 18 mil m² cada. A primeira, destinada ao conceito de “Senior Living”, será voltada para residentes com mais de 60 anos, e a segunda, um flat para acompanhantes e pacientes que necessitam de cuidados pós-alta.

A parceria estratégica entre a UVV e o Einstein, que já envolve projetos educacionais, agora se estende para o setor de saúde, o que reforça a sinergia entre as duas instituições. A construção ficará a cargo do Grupo Opportunity, responsável pelo desenvolvimento do bairro Costa Nova, e a entrega do complexo hospitalar à UVV precederá a operação, que será gerida pelo próprio Albert Einstein.

O presidente da UVV, José Luiz Dantas, ressalta a importância do marco na história da saúde do Espírito Santo. “O complexo hospitalar é de iniciativa da UVV, mas será operado pelo renomado Hospital Albert Einstein. Estamos nos associando ainda mais ao maior ‘player’ de educação e da saúde no Brasil, que também está entre os 20 maiores do mundo”, afirmou.

“Investimentos como este mostram o potencial de Vila Velha para o desenvolvimento econômico. Por isso, quando convocamos empresários, especialistas e a sociedade para transformarmos nosso município em um polo empresarial estamos melhorando o ambiente de negócios e atraindo aportes vultosos como este da UVV e do Grupo Opportunity, para Vila Velha. É mais emprego e renda pra nossa gente, mas é também intercâmbio corporativo entre instituições de referência nacional”, comentou o prefeito Arnaldinho Borgo.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde, Cátia Lisboa, também reconheceu a importância da iniciativa: “Essa parceria entre a UVV e o Albert Einstein é um passo importante para o fortalecimento da infraestrutura de saúde em nossa cidade, que está de portas abertas para novos investimentos. Este complexo hospitalar que foi anunciado representa não apenas a expansão estratégica das atividades de mútua cooperação entre as duas instituições, como também um avanço significativo para a saúde e a educação em Vila Velha”.