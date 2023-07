Vila Velha receberá R$ 3 milhões da União para investir na área de segurança

O município de Vila Velha receberá três milhões de reais da União, para serem investidos na área de segurança. São dois milhões de reais para implementação de câmeras em locais turísticos e um milhão de reais para implementação de câmeras nas escolas municipais.

Na última segunda-feira (03), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou que o projeto apresentado pelo município de Vila Velha foi aprovado. Segundo o MJSP, o Edital de Chamamento Público nº 006/2023, para fortalecer a atuação das Guardas Municipais em locais da cidade que recebam intenso fluxo de visitantes, moradores ou turistas, recebeu 483 propostas de vários municípios do país. No entanto, somente 154 estavam aptas e irão receber a verba federal.

Mas esse não foi o único projeto apresentado pelo município. No mês passado foi divulgado o resultado da Fase de Habilitação, do Edital de Chamamento Público nº 005/2023, referente ao Programa Nacional de Segurança nas Escolas. Nesse edital, foram apresentadas 789 propostas e apenas 231 foram habilitadas, dentre elas a proposta do município de Vila Velha, no valor de um milhão de reais, que prevê o monitoramento nas escolas municipais através de câmeras inteligentes.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, explica que o convênio com a União será celebrado até o mês de outubro deste ano: “O município receberá três milhões de reais com esses dois Editais de Chamamento Público. Após assinado o convênio, o valor será entregue para o município adquirir os equipamentos. Serão cerca de 74 novas câmeras de videomonitoramento, tipo PTZ, que serão implementadas pela cidade. Esse recurso foi conquistado tecnicamente pela gestão do prefeito Arnaldinho Borgo”, explica.