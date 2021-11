VILA VELHA | Saiba mais sobre a importância do Selo de Inspeção dos alimentos

Você que deseja processar e comercializar produtos de origem animal (à base de carne, pescado, leite, ovos, mel e seus derivados) em Vila Velha, pode obter o carimbo de inspeção do SIM.

Você sabe o que é o Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.)?

É o registro e certificação concedido aos estabelecimentos produtores de alimentos de origem animal. O S.I.M. é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O serviço é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, garantindo o direito do consumidor de adquirir um produto seguro.

As empresas registradas recebem orientações quanto às boas práticas de fabricação dos produtos. O serviço garante a qualidade sanitária dos alimentos produzidos pelas indústrias registradas e o registro permite que os estabelecimentos possam comercializar, de forma legal e segura, seus produtos dentro de todo o território municipal, abrindo portas para a comercialização formal, dando tranquilidade ao produtor e ao consumidor.

Atualmente no município, são doze estabelecimentos registrados e quatro em fase de registro. Os doze estabelecimentos empregam 150 pessoas e processam 350 toneladas de alimentos por mês.

A médica veterinária responsável, Karla Barbosa, alertou sobre a importância da escolha e consumo de produtos com selo de inspeção: “A legislação determina a obrigatoriedade da inspeção, mas nenhuma forma de controle alimentar é eficaz sem o apoio da população. A educação é ainda mais importante que a legislação, portanto os munícipes e consumidores devem estar atentos à presença do carimbo, ou seja, selo de Inspeção do S.I.M., buscando não consumir produtos clandestinos”.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, o selo traz oportunidades: “São oportunidades para os nossos empreendedores de Vila Velha de vender para todo estado e com isso gerar mais renda e mais empregos dentro do nosso município”, disse.

Caso o consumidor encontre um produto de origem animal sem o carimbo da inspeção, pode denunciar na Ouvidora (162). Para requerer o registro ou tirar dúvidas, os interessados devem procurar a Coordenação de Agricultura e Pesca, localizada no Shopping Boulevard Vila Velha – Acesso A, Subsolo, Itaparica ou podem entrar em contato pelo telefone (27) 3149-7477.

