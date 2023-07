VILA VELHA | ​Secretaria de Educação abre processo seletivo para coordenador do Paes

VILA VELHA – A Secretaria Municipal de Educação está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com o objetivo de instituir professor bolsista para atuar como coordenador municipal das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes). Podem se inscrever pedagogos ou técnicos lotados na secretaria, na função pedagógica e de ensino, do quadro efetivo do magistério. As inscrições poderão ser realizadas até dia 04 de julho (clique AQUI).

O candidato selecionado terá carga horária estendida para 40 horas semanais pela Secretaria Municipal de Educação, caso o profissional possua apenas um vínculo. A Sedu concederá uma bolsa de apoio técnico, no valor mensal de R$ 1.000,00, ao coordenador das ações do Paes.

O Paes tem o objetivo de viabilizar e fomentar o regime de colaboração entre as redes estadual e municipal de ensino, a partir do diálogo permanente e das ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e à melhoria dos indicadores educacionais dos alunos, das unidades de ensino e das referidas redes da educação básica no Espírito Santo, envolvendo o domínio das competências de leitura, de escrita e de cálculo adequadas a cada idade e à escolarização nas duas primeiras etapas de ensino da educação básica.