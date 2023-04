VILA VELHA | Superbrechó ecológico terá 1.400 peças em promoção

Vai ser um dia inteiro em alto-astral e com muitas oportunidades de economizar com as promoções do 2º Mercado Soul Brechó, que ocorre mais uma vez num domingo, dia 30 de abril, e vai movimentar a Vilazinha, no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, de 9 horas até as 19h. Serão 1.400 peças entre R$ 5 e R$ 250 cada uma, além de cerveja, comida, música e espaço kids. Bichinhos de estimação serão bem-vindos.

Desta vez, serão sete brecholeiras, com mais novidades. Uma é o estande de peças infantis, com Roberta Mendes Soares (@corujitamodainfantil) e outras duas estreantes vão marcar presença: Geine Cristina Rosa Pereira (@jausei_modabrecho) e Patrícia Carvalho Meireles (@ellaeluxo).

Completam a lista as meninas que participaram da primeira edição: Mayara Coutinho (@sarabibrecho), Jhennyffer Ferreira (@nosso_brecho.luxo), Jordana Rangel (@_jojobrecho) e a idealizadora Sarah Sousa Almeida (@sarah.garimpando).

Outra novidade são os produtos veganos de Sarah Abner (@amedivinafulo), que faz biocosméticos à mão e vai participar também.

Quem vai aproveitar as promoções também pode colaborar para fazer a diferença na vida de diversas mulheres. É que não será cobrado ingresso. Assim como já foi feito na primeira edição do Mercado Soul Brechó, a organização pede apenas a doação espontânea de materiais de higiene feminina.

“A entrada não é obrigatória, mas continuamos na campanha dos produtos de higiene básica para mulheres”, disse a organizadora, Sarah Sousa Almeida. “Tudo será doado para o projeto Loucos Pelo Bem (@loucospelobem)”, completou.

Mais serviços

Para o caso de você encontrar uma peça irresistível, mas com um tamanho que não é compatível, ou até mesmo para customizar a peça, a novidade é a participação da costureira Ana Paula de Abreu, que é estudante de Produção de Moda na escola Vasco Coutinho. A educadora menstrual Giovana Bazoni (@_chaodecasa) vai participar ensinando o uso dos absorventes ecológicos.

A ideia principal do 2º Mercado Soul Brechó é movimentar a economia criativa e gerar renda oferecendo produtos com preços mais em conta do que nas lojas originais. Mas tudo é feito com o pensamento sustentável, a começar pela reutilização de roupas e acessórios: todos os sete estandes serão móveis e feitos com paletes.

Praça de alimentação e lazer

A praça de alimentação abre às 11h e mantém o atendimento até o fim do evento. Comidas: Bauru, Quiche, Empadão, Bolo, Brownie, Chup chup gourmet, Docinhos, Carrinho de sorvete grego, Rolinho capixaba e Churrasquinho. Cerveja artesanal é da Cervejaria Fratelli.

Para embalar o dia, o DJ Thiago Bossois vai comandar o som e deixar o ambiente ainda mais gostoso. Enquanto isso, o artista plástico Diego chaves vem trazendo mais novidades.

Para a criançada está mantido o espaço kids com uma monitora para estimular as brincadeiras enquanto os pais podem comprar à vontade ou mesmo aproveitar a cerveja Fratelli bem gelada. As brecholeiras e demais serviços aceitarão pagamentos com cartão, picpay, pix e dinheiro.

Serviço: 2º Mercado Soul Brechó

Atrações: sete brechoeleiras com 1.400 peças entre R$ 5 e R$ 250 cada uma. Praça de alimentação com cerveja artesanal. Música com o DJ Thiago Bossois. Arte com Diego Chaves. Espaço Kids com monitora. Permitido animais de estimação.

Data: 30 de abril.

Horário: 9h às 19h.

Local: Pousada Vilazinha, Prainha, Vila Velha.

Ingresso: doação espontânea de artigos de higiene para mulheres.