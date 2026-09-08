Vila Velha terá mutirão com vagas e contratação direta na construção civil

today8 de setembro de 2026 remove_red_eye90

Evento será realizado no Senai de Araçás e contará com a participação de pelo menos 10 empresas, que farão contratações diretamente no local

Trabalhadores que estão em busca de uma oportunidade de emprego terão uma nova chance neste sábado (12), em Vila Velha. Um mutirão de empregos voltado ao setor da construção civil será realizado das 8h30 às 10h30, no Senai de Araçás, localizado na Rodovia do Sol, nº 2.615.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha e reunirá pelo menos 10 empresas da construção civil, que estarão no local para realizar o atendimento e a contratação de trabalhadores.

Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para diferentes funções, como auxiliar, ajudante, armador, carpinteiro e profissionais da área administrativa, entre outras.

Inscrições

Os interessados podem realizar a inscrição antecipadamente por meio do formulário disponibilizado pela organização: Faça sua inscrição para o mutirão de empregos

Mesmo quem não fizer a inscrição previamente poderá comparecer ao local e participar do processo.

A orientação é que os candidatos levem documentos pessoais e um currículo, caso tenham.

Empresas farão contratação diretamente no local

O mutirão terá ainda a participação do Sine Municipal, ampliando o atendimento aos trabalhadores e contribuindo para a aproximação entre candidatos e empresas que estão com oportunidades abertas.

A expectativa é facilitar o acesso às vagas e agilizar o processo de seleção, já que as empresas participantes estarão presentes no evento para conhecer e atender os candidatos.

Realização

O mutirão de emprego é realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha.

Serviço

Mutirão de Empregos – Construção Civil

Sábado (12)

Das 8h30 às 10h30

Senai de Araçás – Rodovia do Sol, nº 2.615, Vila Velha

Levar: documentos pessoais e currículo, se tiver

Inscrições: forms.cloud.microsoft

Atenção: a participação não depende de inscrição prévia. Quem não conseguir se inscrever pela internet também poderá comparecer diretamente ao local no horário do mutirão.