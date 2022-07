VILA VELHA | Vagas abertas para participar de grupo terapêutico on-line

No primeiro ano da pandemia, a incidência mundial de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um resumo científico divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ao reconhecer os traumas psicológicos deixados por este período, a Prefeitura de Vila Velha promove o cuidado à saúde mental, através de atendimentos realizados pelo Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas), por meio dos grupos de crescimento em modelo on-line, com a vertente da hipnoterapia.

Os grupos de crescimento on-line são embasados em técnicas comprovadas pela psicologia, promovendo a conscientização das questões de comportamentos e relacionamentos. Com técnicas de respiração, hipnose e abordagem de temas universais, é possível aprender a lidar com os problemas e as situações limitantes, que dificultam o bem-estar e as interações sociais.

Para Dayana, que participou do grupo na edição passada, a terapia a ajudou a se restabelecer emocionalmente: “O grupo de crescimento com a doutora Simone foi primordial para a minha recuperação emocional, ajudando na minha ansiedade, nos meus medos e, consequentemente, na minha recuperação física”.

A médica especializada em psicologia positiva, Simone Calmon, fala sobre a importância dos grupos na vida do paciente: “Os grupos de crescimento ajudam o indivíduo a refletir sobre o autocuidado, a autorresponsabilidade e a autonomia nas decisões do dia a dia”, disse.

Ela ainda contou sobre as experiências vividas no grupo, que teve início em 2016: “Às vezes, a pessoa que está participando não consegue se abrir para os demais. Mas, por meio da escuta, ela aprende muito e, ocasionalmente, cria coragem para compartilhar histórias. O grupo procura fazer com que a pessoa olhe para dentro de si e entre em contato com os seus sentimentos”, conclui a médica.

Como participar

O início do grupo se dá com a inscrição para a palestra inicial, que vai acontecer virtualmente no dia 27 de julho. Inscreva-se aqui.

A partir disso, serão formados os grupos de crescimento, onde as vagas são limitadas. Podem participar pessoas maiores de 18 anos, que se enquadram dentro dos critérios clínicos psiquiátricos, que serão avaliados pela profissional após a inscrição.

Vale ressaltar que os grupos não funcionam como um curso, pois têm o objetivo de propiciar a saúde mental.

Sobre o Grupo de Crescimento

O Grupo de Crescimento é fundamentado na crença da possibilidade de desenvolvimento inerente ao ser humano. Na existência de uma força interna, um centro norteador e organizador do psiquismo conduz o desenvolvimento de uma personalidade criativa e saudável.

Cada ser humano tem em si recursos internos, capacidade de aprendizagens e o potencial de se auto desenvolver. Porém, muitas vezes esse potencial está adormecido e precisa ser despertado.

A proposta do Grupo de Crescimento é trazer oportunidades para promover esse despertar, numa abordagem terapêutica não diretiva, na qual o indivíduo possui a responsabilidade pela condução e pelo sucesso do tratamento.

A duração dos grupos de crescimento é de aproximadamente 8 semanas, funcionando nos turnos matutino e vespertino. Após esse período, novas turmas serão reabertas.

A hipnoterapia

A hipnoterapia consiste na aplicação de técnicas hipnóticas como ferramentas terapêuticas. Dessa forma, a hipnoterapia é utilizada como auxílio para o tratamento de transtornos mentais e físicos, assim como para combater hábitos e sentimentos indesejáveis.

Vários desses problemas são causados por eventos do passado, dos quais as pessoas, muitas vezes, nem se lembram.

A hipnoterapia é baseada em um conjunto de técnicas conduzidas pelo profissional de saúde especializado, que visa ampliar a consciência do paciente por meio da concentração focada e do relaxamento.