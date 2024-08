Vilão ou mocinho? Descubra como o colesterol afeta a sua saúde cardiovascular

O que define, na verdade, se o colesterol é bom ou ruim é o seu nível no organismo, afirma o médico cardiologista, Dr. Roberto Yano

No dia 08 de agosto, é comemorado o Dia Nacional de Controle ao Colesterol, uma data que estimula a regulação saudável do colesterol no corpo para evitar os efeitos negativos que o seu excesso traz.

No entanto, apesar dos cuidados de controle, ele não pode ser visto apenas como o vilão, pois também é fundamental para a nossa saúde, como explica o médico cardiologista Dr. Roberto Yano.

“Apesar de muitas vezes o colesterol ser visto como algo ruim para a saúde, ele é, na verdade, muito importante para várias funções do corpo. O problema acontece quando há um desequilíbrio nos níveis de LDL (o colesterol “ruim”), o que pode aumentar o risco de doenças no coração e nos vasos sanguíneos”, explica.

Afinal, o que é colesterol?

O colesterol é uma substância lipídica essencial para várias funções no nosso corpo, como a formação das membranas das células, a produção de hormônios e a síntese de vitamina D.

Ele se move pelo organismo através de lipoproteínas, sendo as principais o LDL (lipoproteína de baixa densidade) e o HDL (lipoproteína de alta densidade).

O LDL é normalmente chamado de “colesterol ruim” porque, quando está em níveis elevados, pode se acumular nas artérias, formando placas que dificultam o fluxo sanguíneo. Em contraste, o HDL é conhecido como “colesterol bom” porque ajuda a remover o colesterol excedente das artérias.

Vilão? Mocinho? Depende de você

De acordo com o Dr. Roberto Yano, o colesterol em si não é mau ou bom se estiver equilibrado e isso depende de vários fatores, principalmente, ligados ao estilo de vida.

“Você não pode classificar o colesterol como simplesmente bom ou mau, pois isso depende dos níveis em que ele se encontra e de vários fatores, como genética, estilo de vida e alimentação, ele é uma substância importante para o corpo, mas que se estiver desregulada, pode causar vários problemas”.

“O colesterol LDL, por exemplo, pode ser prejudicial em excesso, mas níveis normais são essenciais para funções corporais. Da mesma forma, o HDL, considerado benéfico, só é eficaz quando está em equilíbrio”, ressalta.

Como manter o colesterol equilibrado?

– Manter uma dieta equilibrada;

– Praticar atividades físicas regularmente;

– Evitar o tabagismo;

– Reduzir o consumo de álcool;

– Manter um peso saudável;

– Controlar o estresse;

– Fazer exames regulares.

Principais alimentos com o “colesterol ruim”:

– Carnes vermelhas;

– Produtos lácteos integrais;

– Frituras e alimentos processados;

– Fast food;

– Embutes e charcutaria (como salsichas e bacon).

Principais alimentos com o “colesterol bom”:

– Peixes gordurosos (como salmão e sardinha);

– Nozes e sementes;

– Azeite de oliva;

– Abacate;

– Grãos integrais.