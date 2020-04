Vírus fica ativo até 72 horas no plástico, 42 horas no cobre e 3 horas na roupa

2 de abril de 2020

O hospital John Hopkins (EUA) divulgou um estudo sobre o Covid -19, e mostra que o vírus não é um organismo vivo, mas uma molécula de proteína (DNA) coberta por uma camada protetora de lipídios (gordura) que, quando absorvida pelas células da mucosa ocular, nasal ou bucal, altera seu código genético. (mutação) e os converte em células agressoras e multiplicadoras.

Isso explica a velocidade com que ele mata as pessoas, em alguns casos em cinco dias. O Hopkins é um hospital universitário em Baltimore, Maryland. Foi fundado com o dinheiro de uma doação efetuada por Johns Hopkins.

O estudo auxilia também a se proteger ao explicar que o vírus fica ativo por 3 horas em tecidos, 4 horas em cobre e madeira, 24 horas em papelão, 42 horas em metal e 72 horas no plástico.

“Como o vírus não é um organismo vivo, mas uma molécula de proteína, ele não é morto, mas decai por si próprio. O tempo de desintegração depende da temperatura, umidade e tipo de material em que se encontra.

” O vírus é muito frágil; a única coisa que o protege é uma fina camada externa de gordura. É por isso que qualquer sabão ou detergente é o melhor remédio, porque a espuma quebra a molécula de gordura (é por isso que é preciso esfregar tanto: por 20 segundos ou mais, para fazer muita espuma).

Ao dissolver a camada de gordura, a molécula de proteína se dispersa e se decompõe sozinha.

* CALOR derrete gordura; é por isso que é tão bom usar água acima de 25 graus Celsius para lavar as mãos, roupas e tudo. Além disso, a água quente produz mais espuma, o que a torna ainda mais útil.

* Álcool ou qualquer mistura com álcool acima de 65% DISSOLVE QUALQUER GORDURA, especialmente a camada de gordura externa do vírus.

* Qualquer mistura com 1 parte de alvejante e 5 partes de água dissolve diretamente a proteína, decompondo-a por dentro.

* A água oxigenada ajuda muito tempo depois de sabão, álcool e cloro, porque o peróxido dissolve a proteína do vírus, mas você precisa usá-la pura e isso machuca a pele.

* NUNCA agite roupas, lençóis ou panos. Mas se sacudir ou usar um espanador, as moléculas do vírus flutuam no ar por até 3 horas e podem se alojar no nariz.

* As moléculas do vírus permanecem muito estáveis no frio externo, ou no frio artificial dos condicionadores de ar, tanto os de casa quanto os dos carros.

Eles também precisam de umidade para permanecerem estáveis, e principalmente de escuridão. Portanto, ambientes desumidificados, secos, quentes e brilhantes o degradam mais rapidamente.

* A LUZ UV em qualquer objeto que a contenha decompõe a proteína do vírus. Por exemplo, para desinfetar e reutilizar uma máscara, é perfeito. Mas cuidado, pois também quebra o colágeno da pele (que também é uma proteína).

* O vírus não pode passar por uma pele saudável. O vinagre NÃO é útil porque não quebra a camada protetora de gordura.

* NENHUMA BEBIDA ALCOÓLICA, NEM VODKA, serve. A vodka mais forte TEM 40% de álcool e você precisa de 65%. Listerine pode servir pois tem 65%.

* Quanto mais confinado o espaço, maior poderá ser a concentração do vírus. Quanto mais aberto ou naturalmente ventilado, menor será esta concentração.

* Você deve lavar as mãos antes e depois de tocar na mucosa, comida, fechaduras, maçanetas, interruptores, controle remoto, telefone celular, relógios, computadores, mesa de trabalho, TV, etc. E ao usar o banheiro.

* Você precisa hidratar as mãos secas, de tanto lavá-las, porque as moléculas podem se esconder nas microrachaduras. Quanto mais espesso o hidratante, melhor.

Fonte Agência Congresso