Vitória 471 anos: ampla programação celebra aniversário da capital

today6 de setembro de 2022 remove_red_eye58

Para celebrar os 471 anos da Capital, a Prefeitura de Vitória preparou uma ampla programação educativa e cultural, que inclui exposições, oficinas, visitações, shows, apresentações de dança, festivais e atividades esportivas.

A programação foi aberta na última quinta-feira (1º), na Escadaria São Diogo, no Centro, com a apresentação musical “Presente para Vitória”.

Na sexta-feira (02), foi aberto o 1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues de Jardim da Penha, na Praça Conjunto dos Estados. O evento foi até domingo.

O bairro São Pedro também comemorou 45 anos de existência com festejos na praça Dom João Batista. A festa, que teve início na última sexta e foi até ontem (5), contou com a apresentação de várias atrações musicais e barracas com comidas e bebidas variadas.

07 de setembro

O Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” conta com duas exposições neste mês de setembro: “Arquitetura e Moradia em Vitória” e “Cor, Igualdade e Arte”.

A primeira, do Arquivo Público Municipal de Vitória, homenageia os 471 anos de Vitória e ficará exposta até o próximo dia 30.

“Cor, Igualdade e Arte” reúne trabalhos de 174 crianças matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Carlita Corrêa Pereira, localizado na Piedade, e fica até o próximo dia 22.

A entrada para o Mucane é gratuita e a exposição possui classificação indicativa livre. O horário de funcionamento é das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 10 às 14 horas. Nestes feriados de 7 e 8 de setembro, o horário é das 10 às 14 horas.

A Catedral Metropolitana de Vitória recebe, em comemoração ao aniversário da cidade, um show de luzes contando a história do município, da igreja e da arquitetura da catedral. A projeção, aberta no último sábado (3), será até dia 11 de setembro. Os horários dos dias de 07 a 11 são: 19h30, 20h30 e 21h.

Mariscada

No dia 7, começa o tradicional Festival da Mariscada, na Ilha das Caieiras. O evento será realizado até o dia 11, com direito a barracas com várias delícias da culinária capixaba e atrações musicais, a partir das 11 horas.

A festa contará com uma programação musical especial que inclui as bandas Brasil Pandeiro, Movimento, Intimidade do Samba e os artistas Pedrinho Nó na Madeira, Denise Pontes, Walmir Duque e Mayre Tavares e Édson Mineiro e Goiano. As atrações começam no dia 8, porém, a farra da boa comida já começa na Ilha a partir das 11 horas com o funcionamento de barracas e restaurantes.

Se o dia é de exposição e degustação de mariscos, a noite será de muita festa!

Depois do sucesso da 94ª Festa de São Pedro, realizada nos últimos dias 1º, 2 e 3 de julho, a Praça do Papa se prepara para receber mais um grande evento, desta vez para celebrar os 471 anos de Vitória.

O evento contará com muita música, barracas com venda de comidas e bebidas e até mesmo telão para transmissão do jogo do Flamengo na Libertadores da América.

A festa “Vitória 471 anos” é realizada pela Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Cultura (Semc), e também de outras pastas, como Segurança, Saúde e Meio Ambiente. A estrutura do evento contará com área de alimentação com comercialização de comidas e bebidas, palco completo com iluminação e banheiros químicos.

Para a grande festa, a Cultura já confirmou uma programação especial. Entre as atrações, que começam a se apresentar na quarta-feira (7), às 17 horas, estão: Banda Big Beatles, Forró Comichão e Glauco e Banda.

“Se 2021 ainda foi um momento de muito cuidado, reflexão e solidariedade em virtude de tudo que a sociedade passava, 2022 trouxe muita alegria, fé e festa! Será um grande encontro preparado com muito carinho para a população. Uma festa a altura do que os 471 anos de Vitória merecem”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

Ainda na quarta, o público presente conferirá às 21h20, por meio de dois telões gigantes, a transmissão da partida entre Flamengo e Vélez Sársfield, pela semifinal da Copa Libertadores da América.

Atrações

Big Beatles

Abrindo a festa, a partir das 17 horas, está a banda Big Beatles. Conhecida nacional e internacionalmente por executar as músicas da famosa banda britânica formada na década de 60, a Big Beatles promete animar o público de todas as idades.

O grupo brasileiro que faz enorme sucesso no Festival dos Beatles (International Beatle Week), que acontece na cidade de Liverpool, Inglaterra, está incluído no Hall da Fama do International Beatle Week.

A origem do nome vem de um programa de rádio homônimo apresentado por Edu Henning em 1978 e também homenageia diretamente, além dos próprios Beatles, Newton Alvarenga Duarte, conhecido como Big Boy, que trabalhava na extinta Rádio Mundial, no Rio de Janeiro, apresentando um programa sobre o grupo inglês.

A Big Beatles existe desde 1990, começando, portanto, após o programa de rádio. Edu formou o grupo musical após constatar a preferência popular da música ao vivo nas festas em detrimento ao som mecânico.

Forró Comichão

A segunda banda a se apresentar no palco, às 19 horas, é a banda capixaba Forró Comichão formada por dois jovens artistas que têm como intuito levar alegria à população por meio da sua música e arte.

Criada em 2000, a banda vem se destacando por meio de suas músicas autorais e seus trabalhos independentes.

Com apresentação e repertório popular, coleciona participações em grandes eventos agropecuários e festas por todo Brasil, tendo se apresentado em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

A nova aposta da banda é o DVD “Comichão à vontade”, que traz 10 músicas autorais sendo seis inéditas e quatro releituras.

Lançados recentemente nas plataformas digitais, os singles “Tá sobrando amor”, com participação de Thainara Gonçalves; “Tá tudo Liberado”, com a participação do Alemão do Forró e Filipe Fantin e “Duro e sem Dinheiro”, já são os mais pedidos em seus shows. Garantia de sucesso!

Participação especial

O elemento surpresa do “Forró Comichão” e a representação da voz feminina ficará por ponta da participação especial da cantora Luiza Andrade, nova promessa da música sertaneja.

Com 21 anos de idade, a cantora já pisou em palcos de diferentes estados da região Sudeste e está em vias de produzir seu primeiro DVD autoral em Goiânia. Seu repertório passa pelo forró, “modão”, “vaneirão” e “piseiro”.

Glauco e Banda

Grande atração da noite, Glauco vem com a missão de animar a multidão a partir das 23h30, ao som de muito forró, axé, pagode e funk.

Dono de hits como “Fogo no Parquinho” com o Mc Rogerinho, o multi-instrumentista, que está há cinco anos em carreira solo, lança em breve, em novembro, “Se Acabou”, uma parceria com o cantor Alemão do Forró.

Glauco iniciou a sua trajetória aos 9 anos de idade após participar de um importante programa infantil em nível nacional. Já foi vocalista de diferentes bandas de baile no Espírito Santo e também das bandas “Morena Jamba” e “SambaAdm”.

Confira os horários:

17h – Banda Big Beatles

19h – Forró Comichão

21h20 – Transmissão do jogo do Flamengo em dois telões

23h30 – Glauco e Banda

Ambulâncias

Pensando na segurança e assistência à saúde da população, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizou duas ambulâncias básicas para transporte de pacientes de baixa gravidade.

Segurança

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) terá agentes dos grupamentos de Proteção Comunitária, de Trânsito e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

A Rua Judite Maria Tovar Varejão, na lateral da Praça do Papa, será interditada na quarta-feira (7), a partir das 6 horas. Uma faixa da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Praia do Canto, também será bloqueada a partir das 18 horas.

A GCMV realizará, ainda, operações nas proximidades, com o intuito de inibir a utilização de carros por condutores alcoolizados. Os agentes estarão prontos para quaisquer outras intervenções nas vias, caso haja necessidade de novas interdições ou desvios durante o evento.

8 de setembro – O grande dia

Quinta-feira (8) tem aniversariante especial no Espírito Santo, conhecida como “Ilha do Mel”, a capital capixaba chega aos seus respeitáveis 471 anos de existência e o dia vem repleto de atrações que começam logo cedo.

A partir das 8 horas haverá exposição de trabalhos da Educação Ambiental no Parque Moscoso, que também terá apresentação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social (Semas).

O local sedia também a ação “Vitória com Você: O Fantástico Mundo do Consumidor Procon Vitória”, que marca o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Haverá orientações sobre os direitos do consumidor, atrações culturais, apresentação da banda da Guarda Municipal de Vitória, pipoca, picolé, algodão-doce, shows, dança, jogos educativos e muito mais.

Estão previstos atendimento do Sine com cadastro e atualização cadastral para Menor Aprendiz, encaminhamentos ao mercado de trabalho e apoio para emitir Carteira de Trabalho Digital, atividades da rede de atendimento às mulheres para prevenção e enfrentamento à violência doméstica e apresentação da Turma do Frederico.

É por lá também que acontece o tradicional “parabéns para você”, às 10h30, com direito a bolo para os munícipes.

Às 11 horas, tem apresentação da banda dos estudantes da Emef Alvimar Silva.

Também na quinta-feira (8), a partir das 8 horas, haverá atividades especiais na Praça da Ciência.

Depois de conferir a programação do Parque Moscoso ou na Praça da Ciência pela manhã, o almoço tem destino certo: a Mariscada na Ilha das Caieiras. No segundo dia de festival o evento traz duas atrações musicais, a partir do meio dia:

12h às 14h – Banda Brasil Pandeiro;

15h às 17h – Banda Movimento.

A programação do Festival Mariscada segue até o próximo dia 11. Confira:

Sexta-feira – 09/09

12h às 14h – Pedrinho nó na Madeira;

15h às 17h – Denise Pontes.

Sábado – 10/09

13h às 16h – Walmir Duque e Mayre Tavares.

Domingo – 11/09

12h às 14h – Édson Mineiro e Goiano;

15h às 17h – Intimidade do Samba.

Praça do Papa

A partir das 17 horas, o próximo destino é a Praça do Papa. Por lá acontece o segundo dia da festa “Vitória 471 anos” com uma programação especial.

Haverá apresentação de coral e outras atrações, como a apresentação do DJ PV, às 18 horas, e o show de Gabriel Guedes e banda, marcado para as 21 horas.

DJ PV

Pedro Victor, conhecido como DJ PV, é um produtor musical e compositor. Tem dois álbuns lançados em português, um espanhol e alguns singles em inglês. De acordo com a sua produção é o primeiro DJ latino-americano contratado pela Sony Music alcançando mais de 200 milhões de views no YouTube.

O artista já realizou turnês em mais de 14 países, como EUA, Inglaterra, França, Bélgica, Argentina, México, Colômbia, entre outros. Em suas apresentações audiovisuais, PV utiliza diversos efeitos especiais.

Gabriel Guedes

Nascido em São Paulo, o jovem talento Gabriel Guedes iniciou a sua carreira aos 12 anos e possui grandes sucessos dentro do segmento gospel. Em 2019 lançou seu primeiro DVD, intitulado “Eterno Presente”.

A programação do aniversário de 471 anos de Vitória se estende por todo o mês de setembro, com direito a muitas outras atrações.

foto Ilha das Caieiras