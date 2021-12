Vitória abre processo seletivo simplificado para profissionais da Educação

A Secretaria de Educação de Vitória (SEME) publicou o edital referente ao processo seletivo simplificado com prova, destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário. Os aprovados integrarão o banco reserva da SEME serão convocados para o exercício de docência nas escolas da rede pública da capital capixaba em casos de suprimento de carências decorrentes de afastamentos legais de profissionais efetivos da rede.

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de dezembro, às 23h59, exclusivamente via internet, no site da empresa Fenaz do Pará, responsável pelo processo seletivo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 7,90.

“Os maiores beneficiários do processo seletivo simplificado com prova, uma novidade que estamos trazendo para a nossa rede, serão nossas crianças e estudantes. Pois os profissionais terão que passar por um exame avaliativo de conhecimentos específicos e pedagógicos. Nosso objetivo é garantir a educação pública de qualidade”, afirmou a secretária titular da pasta, Juliana Rohsner.



Há oportunidades disponíveis para as funções de:

– Coordenador de turno

– Dinamizadores de Arte e de Educação Física

– Professor da Educação Infantil

– Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

– Professores de Arte; Ciências; Educação Física; Geografia; História; Informática; Língua Inglesa; Língua Portuguesa; Matemática e Música

– Pedagogo



Seleção

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, composta por questões de língua portuguesa, noções de informática, conhecimentos didáticos/pedagógicos e conhecimentos específicos. A aplicação desta etapa está prevista para o dia 9 de janeiro de 2022.



Além disso, haverá ainda uma etapa de análise da documentação a ser apresentada no ato da convocação, de caráter eliminatório.



É exigido que os candidatos tenham ensino superior com habilitação nas áreas específicas, idade mínima de 18 anos completos na data da posse, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, tenham aptidão física e mental para o exercício do cargo, entre outros.



O edital apresenta as atribuições básicas e requisitos específicos de cada função; conteúdo programático das provas; regras que devem ser seguidas no dia da aplicação das provas; todo o calendário da seleção; entre outras especificações referentes ao processo seletivo.



Para conhecer o cronograma estimado de fases do processo seletivo qualificado, acesse o Diário Oficial de Vitória clicando aqui.



O processo seletivo tem validade de dois anos, contados a partir da data do ato de homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação por igual período.



foto Jansen Lube/PMV