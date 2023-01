VITÓRIA | Arena de Verão: abertura será nesta sexta (6) com shows de artistas do ES

A estação mais quente do ano vai ser regada a muita alegria, shows e entretenimento na capital capixaba. Para animar o verão dos munícipes e turistas, a Prefeitura de Vitória inaugura, nesta sexta-feira (6), a Arena de Verão 2023, na Orla de Camburi, com direito a muita música boa para “abrir” o complexo esportivo, cultural e gastronômico que está instalado em frente ao antigo hotel Aruan.

O palco da Arena, que foi elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), receberá, nos finais de semana entre os dias 6 e 29 de janeiro, artistas e músicos regionais e nacionais.

“Tudo foi pensado com muito carinho para a população. Queremos valorizar os nossos artistas locais, o que é um hábito da nossa gestão, e também abrir espaço para atrações nacionais. Serão dias de muita alegria. Vitória vai ferver nesse verão”, declarou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

Quem abre a programação, nesta sexta-feira (6), às 20 horas, é o cantor Fábio Carvalho. Às 22 horas sobe ao palco o cantor Amaro Lima.

O sábado (7) será marcado pelo ritmo sertanejo com Pedro e Lucas, às 20 horas, e Luiza Andrade, às 22 horas.

Encerrando a programação da primeira semana está o Padre Anderson, que promete emocionar e levar o público à reflexão, a partir das 20 horas.

Fábio Carvalho

Fábio Carvalho traz para a Arena Verão 2023 o disco “Quintal”, primeiro trabalho solo do experiente músico, estudioso dos ritmos regionais brasileiros, em especial o congo capixaba.

Na obra, ele, que é devoto de São Benedito, demarca seu espaço e sua identidade artística com originalidade, ao mesmo tempo em que cultiva suas referências musicais e religiosas. Tudo isso ao lado de um time de convidados formado por amigos e mestres.

A sonoridade de “Quintal”, impossível de ser enquadrada em apenas um gênero musical, ganhou uma expressão nova para ser definida: Afro Congo Beat. Nas 10 faixas do álbum, Fábio busca as heranças mais antigas dos ritmos regionais do Espírito Santo (as músicas de matriz africana) e coloca as batidas do Congo e do Ticumbi para conversar com os beats da música eletrônica. O resultado é um diálogo precioso e dançante da arte popular tradicional com a contemporânea, fruto atualíssimo da antropofagia cultural que marcou o nascimento do modernismo brasileiro.

Fabio Carvalho, natural de Vitória, é rosto conhecido por sua participação na banda Manimal, que na década de 1990 aliou o congo a outros gêneros, notadamente o rock.

Amaro Lima

Amaro Lima que é músico, cantor, compositor e produtor sobe ao palco às 22 horas. Ele foi um dos fundadores da banda Manimal e ajudou a divulgar o ritmo do “Rockongo” pelo Brasil e pelo mundo.

Entre seus “hits” da música popular capixaba estão:”Encontrei”, “Água de Benzer” e “Na puxada de Rede”. Com o Manimal realizou turnês pela Europa e lançou quatro CDs e um DVD.

Em carreira solo desde 2007, teve seu primeiro CD entre os mais vendidos do ano no estado.

Em 2012 foi a Seattle/EUA onde gravou um CD com a banda 7 Kinds of Monkeys, na qual faz parte o lendário produtor americano Jack Endino (Nirvana, Soundgarden, dentre outros).

Após um período dedicado a produção e estudos, incluindo a participação na Music Entrepreneurship Conference (MECON) na Universidade de Harvard/EUA, lançou em 2019 a coletânea “Hits! … e outras músicas do arquivo” juntamente com os singles “Vai Ficar”, “Quando toca o reggae” e “Fogo no Tambor”, onde retorna a sua origem sonora de modernidade com cultura popular, dos Beats da música pop com os tambores de Congo do ES.

Sábado (07/01)

Pedro e Lucas

Os cantores, músicos e intérpretes Pedro e Lucas abrem as atrações musicais deste sábado (7) a partir das 20 horas.

Os jovens de Vila Velha, que se conheceram na escola, empregam seus talentos musicais no ritmo sertanejo desde 2010.

Inspirados no “Sertanejo Raiz”, “Universitário” e nos grandes ícones atuais, os artistas percorrem também outros ritmos como o Axé, “Pagode Bahiano”, Funk, Arrocha e Brega Funk. A dupla é conhecida por levar, através da música, alegria, diversão e euforia para o público, com um show eclético, animado e dançante.

Em 2018 gravaram o clipe da música autoral “Erro Gostoso”, que teve grande repercussão nas mídias sociais.

Luiza Andrade

Cantora e compositora desde os 13 anos de idade, Luiza Andrade, hoje aos 21, coleciona apresentações em palcos de diferentes estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e está em vias de produzir seu primeiro DVD autoral em Goiânia. Seu repertório passa pelo forró, “Modão”, “Vaneirão” e “Sertanejo Universitário”.

Nas redes sociais da cantora que se apresenta às 22 horas ela antecipa: “Será um pi po cooo”. Promete!

Domingo (08/01)

Padre Anderson

Fechando o primeiro final de semana com atrações musicais na Arena de Verão 2023, no domingo, às 20 horas, as areias de Camburi viram palco e o público recebe toda religiosidade e fé do Padre Anderson.

Padre da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, mas mineiro de nascimento (Coronel Fabriciano – MG), o padre Anderson faz parte da nova geração de sacerdotes da Igreja Católica.

Em 2022 apresentou, na capital, a 4ª edição do espetáculo “Paixão de Cristo em Canção”, que contou com a participação do Padre Fábio de Melo e Adriana Arydes. O evento reuniu mais de 15 mil pessoas na Praça do Papa.

Confira a programação completa dos shows da Arena:

Sexta-feira (06)

20h – Fábio Carvalho

22h – Amaro Lima

Sábado (07)

20h – Pedro e Lucas

22h – Luiza Andrade

Domingo (08)

20h – Padre Anderson

Quinta-feira (12)

21h – Som de Fogueira

Sexta-feira (13)

20h – Amanda e Banda

22h – Tatau

Sábado (14)

20h – Escola Andaraí

22h – Flávia Mendonça

Domingo (15)

18h – Banda Casaca

Quinta-feira (19)

20h – Dani Machado

Sexta-feira (20)

20h – Fernanda Pádua

22h – Rodrigo Balla

Sábado (21)

20h – Graciella D’ Ferraz e Banda

22h – Álvaro Nobre

Domingo (22)

18h – Banda Macucos

Quinta-feira (26)

20h – Agitus

Sexta-feira (27)

20h – Michele Freire

22h – Alemão do Forró

Sábado (28)

19h – Anderson Andrade

21h – Paulo Cesar Baruk

Domingo (29)

19h – Artsamba

21h – Jammil

