VITÓRIA | Centro de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua tem almoço com prefeito

today23 de dezembro de 2022 remove_red_eye36

Para encerrar o ano com os laços unidos e celebrar as conquistas de 2022, o novo Centro de Acolhimento, que acolhe adultos e famílias em situação de rua de Vitória, realizou, na manhã de hoje (23), um almoço de confraternização com a presença do prefeito da capital, Lorenzo Pazolini.

O objetivo do evento é proporcionar um momento de integração e reforçar o estabelecimento de vínculos entre os usuários e convidados para fortalecer o protagonismo e o estímulo à construção de novos paradigmas e projetos de vida que colaboram para a superação de situação de rua.

O Papai Noel colocou o evento na agenda e entregou presentes para os acolhidos. Além disso, teve um momento especial de show de talentos com muita música e poesias.

“Estar aqui confraternizando e podendo participar de um momento de integração e união não tem preço. É muito bom saber que estamos promovendo igualdade e dignidade. Aqui, temos um ambiente acolhedor, humano, que efetivamente abraça as pessoas e cuida de quem mais precisa no momento mais difícil das suas vidas. Que neste Natal todos possam encher seus corações de alegria e esperança de um futuro melhor. Estaremos caminhando lado a lado para que isso seja possível”, disse o prefeito.

A secretária de Assistência Social, Cintya Schulz, reforçou a importância das políticas públicas aplicadas para as pessoas em situação de rua. “É uma honra receber o prefeito Lorenzo Pazolini para um almoço especial de Natal com pessoas em situação de rua. Uma gestão que não mede esforços para dar condições de superação da situação de rua, é nisso que as equipes da Assistência Social trabalham e acreditam”, diz ela.

Centro de Acolhimento

O Centro de Acolhimento tem a capacidade para acolher 50 adultos e famílias em situação de rua, ou em vulnerabilidade e risco social. A criação do abrigo tem como objetivo assegurar o acesso da população de rua aos direitos sociais e assim, contribuir para superação das vulnerabilidades e para a reconstrução de vínculos sociais e familiares.

Em 2022, o espaço acolheu, aproximadamente, 450 pessoas. Todas receberam orientações individuais e encaminhamentos para serviços socioassistenciais que visam contribuir com o fortalecimento dos vínculos interpessoais e familiares.

fotos André Sobral