VITÓRIA | Morre bebê de um mês com sinais de espancamento

today19 de março de 2023 remove_red_eye118

Morreu na madrugada deste domingo (19), a bebê de apenas um mês de vida que tudo indica ter sido espancada pela mãe, que foi presa na quinta-feira, dia 16, autuada pelo crime de lesão corporal de natureza grave e encaminhada para o Centro de Triagem de Viana.

A criança deu entrada no Hospital Infantil de Vitória na quarta-feira, 15, com parada cardiorrespiratória e foi reanimada por uma equipe médica.

A mãe disse que a filha sofria com refluxos e parecia estar engasgada, por isso a criança passou mal, mas durante uma avaliação médica, após exames mais detalhados, os resultados indicaram traumatismo craniano com presença de coágulos no sangue no interior da cavidade craniana, além de uma fratura no fêmur direito, sinais de um possível espancamento.

De acordo com laudos médicos, a bebê apresentava sinais clínicos de morte encefálica. O corpo da criança foi levado para Departamento Médico Legal de Vitória.

fonte Folha Vitória

foto divulgação/SESA