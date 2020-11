VITÓRIA | Pazolini lidera pesquisa Rede Vitória/Futura no 2º turno

A Rede Vitória/Futura realizou a primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno em Vitória, onde aponta uma diferença de 6% das intenções dentro da margem de erro, entre os candidatos delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT).

Levando em consideração apenas os votos válidos, Pazolini tem vantagem, com 53% das intenções, enquanto Coser aparece com 47%.

Quando são considerados os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos, eleitores indecisos e abstenções, Pazolini tem vantagem com 53% das intenções de voto, enquanto Coser aparece com 47%. Os dois candidatos estão empatados tecnicamente já que a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Na intenção de voto estimulada, quando são apresentados os candidatos aos entrevistados, Pazolini aparece com 49% e Coser, 42,9%. Brancos e nulos somam 4,5% e indecisos são 3,6%.

Os entrevistados também responderam a seguinte pergunta: “Você diria que essa sua decisão de voto é definitiva ou ainda poderá mudar até o dia da eleição?”. A decisão de voto é definitiva para 90,3% dos eleitores. Aqueles que poderão mudar o voto até o dia da eleição somam 9%. Os que não responderam ou não souberam são 0,7%.

A pesquisa foi realizada pela Futura para a Rede Vitória e contemplou 600 entrevistas, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. As entrevistas foram realizadas no dia 24 de novembro de 2020, face a face com o eleitor, respeitando as determinações sanitárias das autoridades de saúde e os critérios de aleatoriedade e das proporções populacionais, de sexo, idade e região de moradia. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número ES-05407/2020.

Fonte Folha Vitória