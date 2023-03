VITÓRIA | Tancredão recebe Estadual de Judô e circuito infantil sábado (04) e domingo (05)

Judocas de todo o Espírito Santo se reúnem em Vitória, neste final de semana, para a disputa da 1ª etapa do Campeonato Estadual de Judô.

O palco dos embates é o tradicional Ginásio do Tancredão, localizado dentro do complexo esportivo de mesmo nome, próximo à rodoviária e ao Sambão do Povo.

As lutas acontecem no sábado (04) e no domingo (05), a partir das 9 horas. O evento tem entrada gratuita e é também uma ótima opção de lazer e entretenimento para o final de semana.

Circuito infantil

Além da primeira etapa do Estadual, o evento também vai promover um Circuito Infantil, com atividades voltadas para crianças de 4 a 10 anos. É só chegar e participar.

Categorias em disputa

A competição oficial vai reunir 350 atletas, de Norte a Sul do Estado. Homens e mulheres disputarão as categorias Sub 13, Sub 15, Sub 18 e Sub 21, além de Sênior e Veteranos.

O evento é realizado pela Federação Espíritosantense de Judô (FEJ) e tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória (Semesp).