VITÓRIA | Tarifa do Transcol já pode ser paga por QR Code

today7 de novembro de 2022 remove_red_eye60

Desde a última semana, os usuários do Sistema Transcol têm uma nova opção para pagamento da tarifa. Trata-se do QR Code no validador do ônibus. A tecnologia permite a liberação da passagem diretamente pelo celular, por meio de um cartão virtual, em que o passageiro irá gerar um código na tela do aparelho para ser apresentado no validador. Com isso, quem não tem créditos no CartãoGV tem uma alternativa para conseguir embarcar, mesmo se não estiver com o bilhete único em mãos.

Vale ressaltar que não é necessário ter o cartão físico para criar a carteira virtual e administrar os créditos e QR Codes. Ela é gerada automaticamente na primeira compra.

Para utilizar a funcionalidade, é preciso baixar o aplicativo Kim no celular, de forma gratuita, e preencher um cadastro. Em seguida, basta escolher a forma de pagamento e recarregar o CartãoGV Virtual com o valor que desejar, para em seguida gerar os QRCodes. Escolha a linha em que o código será usado e embarque tranquilo.

Além dos moradores da Grande Vitória, a nova modalidade de pagamento irá beneficiar turistas que precisam se locomover pela região, mas ainda não têm o cartão de transporte. Lembrando que todos os pontos de chegada a Região Metropolitana, como aeroporto, Rodoviária de Vitória e terminais, já contam com máquinas de autoatendimento para aquisição do CartãoGV físico.

Confira o passo a passo para pagar a tarifa do Transcol com QR Code:

1 – Baixe o app KIM e preencha seu cadastro;

2 – Na tela do seu cartão, selecione QR Code e depois recarregar;

3 – Selecione o valor desejado e a forma de pagamento;

4 – Após validar o pagamento, acesse gerar QR Code;

5 – Selecione a linha em que o QR Code será usado e pronto.

No ônibus, toque na opção QR Code no validador e aponte o código que está na tela do seu smartphone para a câmera do validador para liberar a passagem.