Você sabia que tem uma vacina que muita gente deveria ter tomado e nem lembra?

today8 de setembro de 2026 remove_red_eye80

Sim. A vacina contra gripe, que previne contra a doença e reduz o risco de complicações, internações e casos graves provocados por ela. E a vacina está liberada para toda população maior que seis meses de idade. Os maiores de 60 anos, principalmente, não podem deixar de se imunizar.

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a ESF Cajá, tem dose disponível para aplicação das 7h30 às 16h30 e também durante o horário estendido, das 17h às 21h, permitindo que moradores tenham mais flexibilidade para procurar a unidade.

Nas ESFs do interior: São João, Sagrada Família, Iriritimirim e São Bento de Urânia, a vacinação também está disponível conforme o horário de funcionamento de cada unidade.

A vacina contra a Influenza está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Por isso, quem ainda não se vacinou deve procurar a unidade de saúde mais próxima e manter a proteção em dia.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra gripes e complicações, especialmente para crianças, idosos e pessoas com condições de saúde que aumentam o risco de complicações.

No ato da vacinação é importante apresentar um documento de identidade e a caderneta de vacinação.