Websérie “O Som do Interior” mostra bastidores e memórias de 34 anos do Musical Prateado
Com mais de três décadas de trajetória, o Musical Prateado, um dos grupos de forró mais tradicionais do Espírito Santo, vai lançar uma websérie especial que celebra sua história e exalta as tradições capixabas. Intitulada “O Som do Interior”, o primeiro episódio da produção será lançado nesta sexta-feira (31), no canal oficial da banda no YouTube.
Com edição de Bruno Cabús e produção geral de Gardênia Marques, a websérie revisita memórias, histórias e vivências de personagens que marcaram a trajetória do grupo ao longo de seus 34 anos de carreira, evidenciando o vínculo afetivo da banda com o público do interior capixaba.
Dividida em três episódios, “O Som do Interior” será lançado exclusivamente no Youtube, apresentando ao público diferentes momentos e curiosidades sobre a jornada do Musical Prateado. A websérie também conta com tradução em Libras, garantindo acessibilidade e inclusão.
Formado pelos músicos Nanda Satto, Aerton “Barriga”, Thalyta Olmo, Gilvan Saith, Leandro Parmagnani, Nukinho e Pikinho Batera, o Musical Prateado é reconhecido por sua longa e sólida contribuição à música regional, mantendo viva a essência do forró e a valorização da cultura popular do Espírito Santo.
A produtora Gardênia Marques destaca que o público vai se surpreender com os bastidores e curiosidades da longa trajetória do grupo. “A websérie mostra um lado mais íntimo do Musical Prateado. O público vai poder conhecer melhor a história da banda, suas origens, os desafios e momentos marcantes dessa caminhada de mais de 30 anos”, destaca.
“O Som do Interior” foi contemplado no edital de Conteúdos Digitais/2023 da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e realizado com recursos do Funcultura, reforçando o incentivo à produção artística e à difusão da cultura capixaba.
Websérie “O Som do Interior”
Ficha técnica
Equipe de Produção Geral
Coordenação Geral: A.N Produções
Projeto, Site e Produção Geral: CredES Projetos – Gardênia Marques
Design e Identidade Visual: Luciano Pratti
Assessoria de Imprensa: Golden Comunicação – Márcia Almeida
Motorista: Anderson Salles
Equipe de Produção Audiovisual
Pesquisa: Aerton Nunes, Luciano Guimarães e Nanda Satto
Planejamento de Produção: Verve Produções – Antônio Claudino de Jesus
Produção Executiva: CredES Projetos
Argumento e Direção de Filmagens: Luciano Guimarães
Direção de Fotografia: Bruno Cabús
Captação de Som: Bruno Cabús e Luciano Guimarães
Assistente de Set: César Pereira
Direção de Edição e Roteiro Final: André Loureiro, Bruno Cabús e Gardênia Marques
Montagem e Finalização: André Loureiro e Bruno Cabús
Tradução em Libras: Anderson Bruno
Youtube: https://www.youtube.com/@musicalprateado