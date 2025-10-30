Websérie “O Som do Interior” mostra bastidores e memórias de 34 anos do Musical Prateado

Com mais de três décadas de trajetória, o Musical Prateado, um dos grupos de forró mais tradicionais do Espírito Santo, vai lançar uma websérie especial que celebra sua história e exalta as tradições capixabas. Intitulada “O Som do Interior”, o primeiro episódio da produção será lançado nesta sexta-feira (31), no canal oficial da banda no YouTube.

Com edição de Bruno Cabús e produção geral de Gardênia Marques, a websérie revisita memórias, histórias e vivências de personagens que marcaram a trajetória do grupo ao longo de seus 34 anos de carreira, evidenciando o vínculo afetivo da banda com o público do interior capixaba.

Dividida em três episódios, “O Som do Interior” será lançado exclusivamente no Youtube, apresentando ao público diferentes momentos e curiosidades sobre a jornada do Musical Prateado. A websérie também conta com tradução em Libras, garantindo acessibilidade e inclusão.

Formado pelos músicos Nanda Satto, Aerton “Barriga”, Thalyta Olmo, Gilvan Saith, Leandro Parmagnani, Nukinho e Pikinho Batera, o Musical Prateado é reconhecido por sua longa e sólida contribuição à música regional, mantendo viva a essência do forró e a valorização da cultura popular do Espírito Santo.

A produtora Gardênia Marques destaca que o público vai se surpreender com os bastidores e curiosidades da longa trajetória do grupo. “A websérie mostra um lado mais íntimo do Musical Prateado. O público vai poder conhecer melhor a história da banda, suas origens, os desafios e momentos marcantes dessa caminhada de mais de 30 anos”, destaca.

“O Som do Interior” foi contemplado no edital de Conteúdos Digitais/2023 da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e realizado com recursos do Funcultura, reforçando o incentivo à produção artística e à difusão da cultura capixaba.

Websérie “O Som do Interior”

Ficha técnica

Equipe de Produção Geral

Coordenação Geral: A.N Produções

Projeto, Site e Produção Geral: CredES Projetos – Gardênia Marques

Design e Identidade Visual: Luciano Pratti

Assessoria de Imprensa: Golden Comunicação – Márcia Almeida

Motorista: Anderson Salles

Equipe de Produção Audiovisual

Pesquisa: Aerton Nunes, Luciano Guimarães e Nanda Satto

Planejamento de Produção: Verve Produções – Antônio Claudino de Jesus

Produção Executiva: CredES Projetos

Argumento e Direção de Filmagens: Luciano Guimarães

Direção de Fotografia: Bruno Cabús

Captação de Som: Bruno Cabús e Luciano Guimarães

Assistente de Set: César Pereira

Direção de Edição e Roteiro Final: André Loureiro, Bruno Cabús e Gardênia Marques

Montagem e Finalização: André Loureiro e Bruno Cabús

Tradução em Libras: Anderson Bruno

Youtube: https://www.youtube.com/@musicalprateado