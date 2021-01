YouTube é coisa de Jeca, sim!

today28 de janeiro de 2021 remove_red_eye39

O jeito sem jeito de se declarar à mulher amada, o olhar sempre atual para a política brasileira, as gafes do matuto que não tem lá muita intimidade com as coisas da praia. Com muito bom-humor, o Museu Mazzaropi exibe vídeos em seu canal no YouTube, desde quando a instituição fechou devido à pandemia do novo coronavírus.

Histórias no Museu é uma série temática, ilustrada por trechos dos 32 filmes em que Amácio Mazzaropi atuou e produziu. A apresentadora Verônica Ferreira conta histórias e fatos mediados pela obra do comediante, responsável por interpretar na telona personagens como Betão Ronca Ferro, Chico Fumaça e, claro, Jeca. A proposta é apresentar o olhar atento e irreverente dos tipos criados por Mazzaropi em situações típicas da gente brasileira.

Sucessos de bilheteria em seu tempo, os filmes de Mazzaropi contaram com a participação de grandes nomes da dramaturgia brasileira, entre eles, Ruth de Souza, Odete Lara, Eugênio Kusnet, Genésio Arruda, Tarcísio Meira, Luís Gustavo, Jofre Soares e a sua sempre companheira, Geny Prado. Essas e outras curiosidades estão presentes na série, levada ao ar toda quinta-feira.

As gravações são feitas no próprio Museu Mazzaropi, em Taubaté, a cerca de 140 km da capital paulista.

Criado em 1992 por João Roman Júnior, amigo pessoal do cineasta, o acervo do Museu reúne cerce de 20 mil itens, entre fotografias, posters, câmeras, objetos de cena e equipamentos de som e de edição. O Museu fica ao lado dos estúdios onde Mazzaropi rodou vários filmes.

Na mesma propriedade existe o Hotel Fazenda Mazzaropi escolhido como um dos melhores hotéis do país e várias vezes eleito como o melhor hotel para crianças.

Mais informações sobre o museu podem ser obtidas no site https://museumazzaropi.org.br