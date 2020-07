Zezé di Camarco e Luciano levam amor ao “Música na Band”

Falar em Zezé Di Camargo e Luciano é associar arte ao romantismo. “Sonhos de amor”, “Fera Mansa” e “A Ferro e fogo”… Quando os acordes dessas músicas ecoarem na tela da Band, o público vai perceber que o amor está no ar, melhor: invadiu a sua casa. Será assim, nesta sexta (10/7) e a apresentação terá três horas de duração: das 21h30 às 22h30, no canal da dupla no Youtube. Das 22h30 à meia noite e meia, na Band, dentro do projeto “Música na Band”, simultaneamente na rádio Band FM.