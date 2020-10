Zezé Di Camargo se junta ao cantor De Lukka em campanha sobre Marajó

Zezé Di Camargo gravou dia (07), em Goiânia, no estúdio Felipe Duram, sua participação musical no projeto “Abrace Marajó”, que possui como principal objetivo combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, violência contra mulher e todas as formas de violação dos direitos humanos. Ao lado do artista De Lukka, compositor da música que cantaram juntos, o irmão de Luciano estrela o clipe que será lançado no próximo dia 12.10, “Dia das Crianças”, levantando essa bandeira tão importante, de valorização da vida e proteção ao menor.

Sobre Marajó

Contrastando com tanta beleza do arquipélago de Marajó, um abismo. Os 26 mil habitantes da cidade de Melgaço tem o pior IDH do país e o que é ainda mais grave: convivem com a exploração sexual de crianças e adolescentes.

É pelo leito do Rio Tajapuru que tudo acontece. Crianças e adolescentes usam canoas para se aproximar das balsas que fazem o transporte de cargas entre Belém e Manaus. As meninas e meninos entram nas embarcações correndo risco de se acidentarem ou até de morte. Com intuito de vender açaí, pupunha, farinha, palmito… Mas, na maioria das vezes, se deparam com outra realidade: são levados a vender o corpo frágil e franzino da idade, em troca de dinheiro, comida e até combustível.

Projeto “ABRACE MARAJÓ”

o maior desafio que o programa enfrenta é a pobreza local. Será preciso aumentar a capacidade econômica da ilha, fazer investimentos para que o “Abrace o Marajó” deslanche e consiga, desta forma, abolir tamanha crueldade.