Zine #MurroNaCara revela os três artistas visuais que vão ilustrar o universo musical

today17 de março de 2021 remove_red_eye30

Os três artistas visuais que vão compor o Zine (Fanzine) #MurroNaCara, projeto gráfico que faz parte do VI Festival Voadora, estão definidos. Isabella Brunetti de Campos, Leonardo Almenara e Lucas Frizzera Santos serão os responsáveis por desenvolver ilustrações interativas – em preto, branco e tons de cinza – acerca do universo musical.

A produção artística já começou e o trabalho será lançado durante a realização do Festival Voadora, entre 22 e 24 de abril. Serão mil cópias impressas, além de uma versão on-line disponível ao público por tempo ilimitado.

Os Zines são, historicamente, ligados aos movimentos musicais. A revista ‘Prego’ marcou o cenário Punk capixaba e a revista ‘Quase’ dialogava com a geração pós ‘Dia D’, por exemplo. “Assim, a produção visual, a ilustração, as tirinhas e sacadas estão absolutamente entrelaçadas ao cenário musical. E essa é a premissa do Zine #MurroNaCara”, explica Daniel Morelo, um dos idealizadores do projeto e diretor da empresa MM Projetos Culturais.

Inspiração – A música faz parte da vida da artista visual Isabella Brunetti de Campos, inspiração que faz suas ilustrações ganharem forma e significado. Estudante de artes plásticas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela tem seu trabalho exposto em uma loja virtual no Instagram – @pitangacanela -, com artes digitais, retratos em guache, quadros, entre outros resultados artísticos.

Psicodelia – É um pouco do que Leonardo Almenara vai trazer de influência para seu trabalho no Zine #MurroNaCara. Na carreira como ilustrador, o artista evoca a psicodelia em sua arte e se aproxima do humor gráfico, além de desenvolver ilustrações editoriais – conteúdo para publicações impressas e on-line.

“Vamos nessa! Feliz em estar junto com tanta gente massa, entre músicos, produtores e outros artistas visuais”, comemorou Almenara em suas redes sociais.

Novo talento – Com apenas 20 anos, Lucas Frizzera já decidiu que vai trilhar o caminho da ilustração. O artista atua como autônomo e seu Instagram, @lucas.frizzera, já é um aperitivo do que pode acontecer no #MurroNaCara: desenhos experimentais e uma mistura de realidade e subjetividade.

“Estou no começo, mas espero atingir o máximo possível de pessoas com os meus trabalhos de ilustração”, projeta o artista.

Lucas Frizzera