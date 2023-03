10º BPM realiza homenagem ao dia internacional da mulher

today8 de março de 2023 remove_red_eye46

Na manhã desta quarta-feira (08), policiais militares do 10º Batalhão realizaram uma blitz na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, bairro Muquiçaba em Guarapari. Porém, a finalidade da ação policial não era para verificação de documentos, como de rotina. O objetivo da operação era homenagear as mulheres que passavam pelo local. Houve ainda um segundo momento da blitz, onde foi realizado um ponto de parada no Centro de Guarapari.

A ação é uma iniciativa da Sargento Geysa, militar do 10º Batalhão atuante na seção de trânsito na Unidade. A militar afirma que é com grande satisfação que ela prepara as lembrancinhas. “Faço com todo respeito, amor e empatia pelas mulheres da nossa cidade, pois acredito que um gesto de carinho muda o dia de alguém”, concluiu a Sargento.

Foram distribuídas cerca de 300 lembranças que surpreenderam todas as mulheres, muitas delas ficando emocionadas com o gesto de gentileza “Ao ser parada na blitz fui surpreendida com um gesto de carinho desse! Alegrou meu dia, só tenho a agradecer”, afirmou uma motociclista que passou pelo local.

O tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º BPM, elogiou a iniciativa da homenagem e reforçou que essa é uma data especial e que merece ser comemorada de forma alegre e festiva. “As mulheres cuidam de todos ao seu redor, elas merecem receber um mimo nesta data especial para que se sintam prestigiadas”, afirmou o Comandante.