1ª cerveja preparada com urina torna-se uma realidade. Você teria coragem de experimentar?

today8 de junho de 2023 remove_red_eye216

Aqueles que não gostam de cerveja costumam comparar o sabor da bebida com a urina. Essa comparação é bastante enganosa, até porque há uma incrível variedade de sabores para a bebida clássica feita de malte, água, lúpulo, levedura e outros ingredientes.

No entanto, o que alguns cervejeiros temem, aconteceu. Há uma nova cerveja feita de urina. Acalme-se, antes de se desesperar com o nojo que atingiu sua mente e estômago. Entenda melhor sobre essa bebida incomum e descubra se você tem coragem de experimentá-la.

A cerveja artesanal de urina está presente

Neste caso, estamos falando da cerveja artesanal NEWBrew, fabricada em Cingapura. O produto é o resultado da cooperação entre a PUB, a agência nacional de água do país, e a cervejaria artesanal local Brewerkz.

A cerveja é feita de 95% de líquido chamado NEWater, a marca de água potável reciclada de esgoto de Cingapura, que foi estabelecida desde 2002. Em outras palavras, a água usada nas plantas de recuperação de água da PUB é tratada antes de passar por uma purificação adicional usando tecnologias avançadas de membrana e desinfecção UV nas plantas da empresa.

Isso significa que a água utilizada na fabricação do produto já foi contaminada com urina e vários outros resíduos de esgoto. No entanto, o líquido passa por um processo de purificação eficaz e seguro, garantindo a eliminação de todas as substâncias que possam ser tóxicas para os consumidores.

Como a cerveja é incomum?

De acordo com informações da fabricante, a NEWBrew obedece ao estilo de cerveja loira. Além da água de urina tratada, a cerveja contém malte alemão e lúpulo nobre (Citra, Capypso). A cerveja também contém Kveik, uma raça de grande apreço no assunto.

A levedura caseira da Noruega é usada na receita para torná-la mais complexa e saborosa. Então, você tem coragem de comprar uma cerveja feita com água de urina reutilizada?

fonte Rede Brasil News