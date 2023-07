2º Festival Vinhos e Abraços vai reunir rótulos de mais de 10 países em Iriri

Com vinhos de mais de 10 países, o balneário de Iriri, em Anchieta, no Sul do Estado, vai receber a segunda edição do evento: Iriri Vinhos e Abraços

Neste final de semana, de 14 a 16 de julho, Iriri promove o 15º Forró Bobó e no próximo, de 21 a 23 de julho, realiza o Festival Enogastronômico, que promete reunir o melhor da gastronomia capixaba harmonizados com tradicionais vinhos. Inclusive haverá vinhos exóticos – aqueles vinhos de países menos conhecidos e com peculiaridades que só provando para saber. O evento acontece na Praça de Eventos de Iriri, em Anchieta.

Segundo o sommelier da Uvino Vinhos, Pablo Mansk, o festival será uma oportunidade dos amantes de vinho conhecerem diversos rótulos em um só lugar. “Esse ano a proposta é que o evento seja maior, onde entregaremos uma experiência de alto padrão da gastronomia e harmonização de vinhos com rótulos de mais de 10 países e até vinhos exóticos de países como Eslovênia, Geórgia e Romênia”, comentou Pablo.

Os tradicionais vinhos da Itália, França, Portugal, Chile também estarão presentes no festival. As bebidas serão vendidas tanto em garrafas como em taças, sendo um diferencial para quem quer degustar variados rótulos.

Na sexta e no sábado, 21 e 22 respectivamente, o sommelier Vinícius Mezadri vai apresentar “A Jornada do Enófilo” – aprendendo a degustar vinhos e harmonização de Vinho e Comida. Também faz parte da programação, masterclass com chefs com experiência internacional, como é o caso do Chef André Cicilioti, que irá fazer uma aula show na sexta-feira, 21.

O premiado chef Gilson Surrage, apresenta uma aula show com arroz a nogueira Gatto, no sábado, 22. E as sobremesas, terão um espaço especial comandado pela chef Fernanda Braga, que vai fazer uma aula show no domingo, 23.

Confira a Programação 2º Vinhos e Abraços

21 a 23 de Julho

Dia 21 – Sexta-feira

18h – Abertura do evento com música ao vivo

20h – Momento MASTER CLASS. A Jornada do Enófilo – Aprendendo a degustar vinhos com Vinicius Mezadri, Sommelier Gradus.

Aula show com CHEF ANDRÉ CICILIOTI (Polenta, cogumelos e socol)

21h – Show com Kakalo Ribeiro com sax e flauta

22h30 – Show com DiButuka

01h – Encerramento

Dia 22 – Sábado

18h – Abertura do evento com música ao vivo

20h – Aula Show com CHEF GILSON SURRAGE apresentando (arroz a nogueira Gatto)

Harmonização de Vinho e Comida com Vinícius Mezadri, Sommelier Gradus

21h – Show com Kakalo Ribeiro com sax e flauta

22h – Show com Banda Mundo e Cia

01h – Encerramento

Dia 23 – Domingo

11h – Abertura do evento com almoço e harmonização de vinhos

12h – Show com Paulão do Cavaco samba e chorinho

13h30 – Aula Show com a CHEF FERNANDA BRAGA (sobremesas)

14h – Show com Paulão do Cavaco (samba e chorinho)

16h – Encerramento